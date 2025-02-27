Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu liên quan tới các giao dịch tiền cho VPS, Khách hàng, đối tác.
Hạch toán đầy đủ, chính xác các giao dịch tiền phát sinh trên Internetbanking của các ngân hàng mà công ty có mở tài khoản.
Quản lý các tài khoản ngân hàng của công ty, mở mới, đóng, thay đổi thông tin khi có yêu cầu.
Lập các báo cáo báo cáo nguồn tiền cuối ngày, tháng, năm, đối chiếu số dư tiền NĐT trên BO với số tiền thực tế trên tổng các tài khoản NĐT của công ty, đảm bảo ghi nhận đầy đủ chính xác các giao dịch tiền của KH.
Đóng góp ý kiến để xây dựng, cải tiến quy trình, sản phẩm
Tổ chức, hoàn thiện, quản lý, lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, chứng từ sau giao dịch;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng/ Trưởng bộ phận;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động và có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm
Có các chứng chỉ hành nghề về chứng khoán là một lợi thế
Ưu tiên:
+ Có các chứng chỉ về chứng khoán là một lợi thế
+ Đã từng làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, trung tâm thanh toán của Ngân hàng,…
+ Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng qua tổng đài, được đào tạo giao tiếp, giải quyết khiếu kiện, khiếu nại
Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
BHSK mua ngoài, phòng gym và HLV miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI