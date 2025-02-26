Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phần hành kế toán ngân hàng: lập UNC, séc, hạch toán báo nợ, báo có.
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng: vay vốn, bảo lãnh, LC...
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu trình độ: Đại học
- Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên: Nữ
- Tốt nghiệp Kế toán hoặc Tài chính doanh nghiệp
- Tiếng Anh trung cấp (Yêu cầu tối thiểu: Đọc hiểu các văn bản hợp đồng tiếng Anh)
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán;
- Có khả năng làm việc độc lập; trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ; Nắm và hiểu rõ các quy định về tài chính kế toán, chính sách thuế hiện hành
- Có kiến thức, kinh nghiệm về các phần hành kế toán nói chung.
- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng.
- Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
