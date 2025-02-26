Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phần hành kế toán ngân hàng: lập UNC, séc, hạch toán báo nợ, báo có.

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng: vay vốn, bảo lãnh, LC...

- Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu trình độ: Đại học

- Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

- Ưu tiên: Nữ

- Tốt nghiệp Kế toán hoặc Tài chính doanh nghiệp

- Tiếng Anh trung cấp (Yêu cầu tối thiểu: Đọc hiểu các văn bản hợp đồng tiếng Anh)

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán;

- Có khả năng làm việc độc lập; trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ; Nắm và hiểu rõ các quy định về tài chính kế toán, chính sách thuế hiện hành

- Có kiến thức, kinh nghiệm về các phần hành kế toán nói chung.

- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng.

- Chịu được áp lực cao trong công việc

