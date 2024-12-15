Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

Kế toán Công nợ:

- Quản lý, theo dõi công nợ phải thu khách hàng.

- Gọi điện làm việc với Khách hàng về kế hoạch thu công nợ theo quy định

- Lên bảng kê công nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng.

- Kiểm tra dữ liệu, đối chiếu các khoản công nợ phải trả cho Nhà cung cấp.

- Theo dõi các khoản giảm trừ công nợ với Khách hàng / Nhà cung cấp.

- Lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo...liên quan đến kế toán công nợ.

- Báo cáo doanh thu, doanh số cuối tháng, quý, năm

Thủ kho:

- Lập phiếu xuất- nhập kho vật tư, hàng hoá theo đúng quy định của Công ty.

- Quản lý, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát kho vật tư, hàng hoá.

- Kiểm tra tồn kho trên phần mềm, làm việc với thủ kho khớp số liệu thực tế với phần mềm.

- Báo cáo tổng hợp Xuất – Nhập – Tồn