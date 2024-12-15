Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA
- Tiền Giang: Chợ Gạo
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Kế toán Công nợ:
- Quản lý, theo dõi công nợ phải thu khách hàng.
- Gọi điện làm việc với Khách hàng về kế hoạch thu công nợ theo quy định
- Lên bảng kê công nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Kiểm tra dữ liệu, đối chiếu các khoản công nợ phải trả cho Nhà cung cấp.
- Theo dõi các khoản giảm trừ công nợ với Khách hàng / Nhà cung cấp.
- Lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo...liên quan đến kế toán công nợ.
- Báo cáo doanh thu, doanh số cuối tháng, quý, năm
Thủ kho:
- Lập phiếu xuất- nhập kho vật tư, hàng hoá theo đúng quy định của Công ty.
- Quản lý, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát kho vật tư, hàng hoá.
- Kiểm tra tồn kho trên phần mềm, làm việc với thủ kho khớp số liệu thực tế với phần mềm.
- Báo cáo tổng hợp Xuất – Nhập – Tồn
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành KT
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, tin học văn phòng
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia Bảo hiểm theo quy định Pháp luật
- Quà tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
