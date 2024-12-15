Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Chợ Gạo

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Kế toán Công nợ:
- Quản lý, theo dõi công nợ phải thu khách hàng.
- Gọi điện làm việc với Khách hàng về kế hoạch thu công nợ theo quy định
- Lên bảng kê công nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Kiểm tra dữ liệu, đối chiếu các khoản công nợ phải trả cho Nhà cung cấp.
- Theo dõi các khoản giảm trừ công nợ với Khách hàng / Nhà cung cấp.
- Lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo...liên quan đến kế toán công nợ.
- Báo cáo doanh thu, doanh số cuối tháng, quý, năm
Thủ kho:
- Lập phiếu xuất- nhập kho vật tư, hàng hoá theo đúng quy định của Công ty.
- Quản lý, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát kho vật tư, hàng hoá.
- Kiểm tra tồn kho trên phần mềm, làm việc với thủ kho khớp số liệu thực tế với phần mềm.
- Báo cáo tổng hợp Xuất – Nhập – Tồn

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 22- 35
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành KT
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, tin học văn phòng
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 6-10 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
- Tham gia Bảo hiểm theo quy định Pháp luật
- Quà tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sabay Building, Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

