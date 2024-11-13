Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Chợ Gạo

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra các loại hóa đơn, chứng từ kế toán Kiểm soát giá cả của hàng hóa mua vào, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập, tồn kho

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ, lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp trong thời hạn quy định Kiểm soát thu chi, dòng tiền vào, tiền ra của công ty

- Lấy sổ phụ ngân hàng Lập, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng

- Lập và theo dõi số liệu giao dịch

- Quản lý tài sản dụng cụ kết hợp với nhân viên bộ phận nhân sự, bảo hiểm để khai báo tăng, giảm bảo hiểm Kết hợp với kế toán thuế để làm các báo cáo thuế liên quan.

- Yêu cầu công việc Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính Kế Toán, tài chính ngân hàng Quản trị Kinh Doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có từ 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán nội bộ hoặc các vị trí tương tự.

- Trung thực, Kiên nhẫn, Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Ham học hỏi, biết sắp xếp công việc hợp lý, thái độ nghiêm túc...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, theo sự cống hiến & đãi ngộ hấp dẫn, có xe đưa đón công tác.

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.

Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.

Xét tăng lương 02 lần/năm nâng cao năng lực làm việc. (06 tháng & 12 tháng)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tài trợ chi phí tham gia các hoạt động sức khỏe cộng đồng khác.

Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.

Có khu vực tổ chức tiệc BBQ họp mặt ngoài trời và trong nhà có khu vực vui chơi giải trí, ăn uống riêng biệt, miễn phí cà phê và đồ ăn nhẹ mỗi ngày;

Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

