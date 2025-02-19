Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi thu chi tiền mặt: theo dõi thu chi hàng ngày

Kiểm tra các chứng từ thanh toán bao gồm tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ

Theo dõi, tập hợp, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

Theo dõi nguyên vật liệu nhập, xuất, tồn.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, số liệu kế toán.

Lập báo cáo tổng kết hàng tháng, hàng quý, hằng năm.

Một số công việc sẽ được KT trưởng giao nhiệm vụ.

Xác nhận đơn hàng, in đơn hàng

Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn bán hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.

Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu. _Tính lương nhân viên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm từ 1 năm làm kế toán viên, kế toán nội bộ...

Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, cần cù, tỉ mỉ có trách nhiệm trong công việc….

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ 3- Chủ Nhật, từ 9h sáng - 19h chiều

Mức lương từ 7,000,000 đến 9,000,000

Hưởng chế độ theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.