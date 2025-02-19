Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi thu chi tiền mặt: theo dõi thu chi hàng ngày
Kiểm tra các chứng từ thanh toán bao gồm tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, tập hợp, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
Theo dõi nguyên vật liệu nhập, xuất, tồn.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, số liệu kế toán.
Lập báo cáo tổng kết hàng tháng, hàng quý, hằng năm.
Một số công việc sẽ được KT trưởng giao nhiệm vụ.
Xác nhận đơn hàng, in đơn hàng
Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn bán hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu. _Tính lương nhân viên
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm làm kế toán viên, kế toán nội bộ...
Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, cần cù, tỉ mỉ có trách nhiệm trong công việc….
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 7,000,000 đến 9,000,000
Hưởng chế độ theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
