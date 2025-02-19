Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi thu chi tiền mặt: theo dõi thu chi hàng ngày
Kiểm tra các chứng từ thanh toán bao gồm tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, tập hợp, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
Theo dõi nguyên vật liệu nhập, xuất, tồn.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, số liệu kế toán.
Lập báo cáo tổng kết hàng tháng, hàng quý, hằng năm.
Một số công việc sẽ được KT trưởng giao nhiệm vụ.
Xác nhận đơn hàng, in đơn hàng
Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn bán hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu. _Tính lương nhân viên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm từ 1 năm làm kế toán viên, kế toán nội bộ...
Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, cần cù, tỉ mỉ có trách nhiệm trong công việc….

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ 3- Chủ Nhật, từ 9h sáng - 19h chiều
Mức lương từ 7,000,000 đến 9,000,000
Hưởng chế độ theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Tơ Đồng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 323A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

