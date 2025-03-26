Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KDC Việt Sing, An Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thống kê sản lượng vận chuyển
Tính lương cho nhân viên
Tổng hợp, phân tích số liệu kế toán phát sinh trong kỳ của Công ty
Quản lý thu chi
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ/Trưởng ban

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, không yêu cầu kinh nghiệm
không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng thành tạo tin học văn phòng
Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, tác phong nhanh nhẹn, làm việc chính xác, cẩn thận, thật thà

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-11 triệu + Phụ cấp + Thưởng
Được thưởng ngày lễ tết theo quy định
Được đóng BHXH, hưởng các chính sách đãi ngộ khác của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 44, đường Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

