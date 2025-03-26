Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KDC Việt Sing, An Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thống kê sản lượng vận chuyển

Tính lương cho nhân viên

Tổng hợp, phân tích số liệu kế toán phát sinh trong kỳ của Công ty

Quản lý thu chi

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ/Trưởng ban

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, không yêu cầu kinh nghiệm

Sử dụng thành tạo tin học văn phòng

Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, tác phong nhanh nhẹn, làm việc chính xác, cẩn thận, thật thà

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-11 triệu + Phụ cấp + Thưởng

Được thưởng ngày lễ tết theo quy định

Được đóng BHXH, hưởng các chính sách đãi ngộ khác của Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS

