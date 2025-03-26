Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: KDC Việt Sing, An Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Thống kê sản lượng vận chuyển
Tính lương cho nhân viên
Tổng hợp, phân tích số liệu kế toán phát sinh trong kỳ của Công ty
Quản lý thu chi
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ/Trưởng ban
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8-11 triệu + Phụ cấp + Thưởng
Được thưởng ngày lễ tết theo quy định
Được đóng BHXH, hưởng các chính sách đãi ngộ khác của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LONG LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
