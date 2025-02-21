Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44A Trần Bình Trọng, P.5,, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả.

- Theo dõi thu chi nội bộ.

- Đối chiếu và chốt số lượng tồn kho.

- Thực hiện thủ tục liên quan đến lương,

- Kiểm tra theo dõi doanh thu, chi phí.

- Giao dịch với ngân hàng.

- Làm các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý.

- Nhập liệu chứng từ vào phần mềm như: misa....

- Những công việc thuộc Bộ phận hành chính, kế toán khác theo yêu cầu của Quản lý và Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (như Misa...) và vi tính văn phòng.

- Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài.

- Được tham gia đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Các khoản thưởng khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin