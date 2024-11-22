Tuyển Kế toán quản trị Viện Dầu khí Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Viện Dầu khí Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Viện Dầu khí Việt Nam

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Viện Dầu khí Việt Nam

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Kế toán quản trị
Ghi chép và xử lý số liệu, hỗ trợ quá trình chọn lựa và quản lý các khoản đầu tư, quản trị rủi ro, lập ngân sách, lập kế hoạch, lập chiến lược và ra quyết định.
Tham gia xây dựng Hệ thống ERP.
Tham gia triển khai Hệ thống ERP.
Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành Kinh tế/Hệ thống thông tin;
Tham gia triển khai ít nhất 1 dự án full life-cycle;
Sử dụng thành thạo tiếng Anh để đọc và nghiên cứu các tài liệu chuyên môn;
Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office (Excel, Word, PPT, Visio...);
Ngoại ngữ: có khả năng viết báo cáo và trình bày bằng tiếng Anh.
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống;
Am hiểu chuyên môn về mảng nghiệp vụ Kế toán quản trị bao gồm: Lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch; Phân tích báo cáo tài chính và các chỉ tiêu KPI trong mảng Tài chính kế toán;
Các chức năng liên quan đến Lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch trên hệ thống
Cấu hình hệ thống
Hỗ trợ lãnh đạo quản trị rủi ro và ra quyết định.

Tại Viện Dầu khí Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân/tháng từ 20 triệu đồng trở lên
Trang bị máy tính xách tay, cước điện thoại, phụ cấp đi lại
Chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Dầu khí Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Dầu khí Việt Nam

Viện Dầu khí Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

