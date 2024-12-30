Tuyển Kế toán quản trị Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ Thông tin VNPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

I. Mô tả công việc

1. Trực, vận hành trong Data Center, duy trì hạ tầng cơ điện và mạng IP của Data Center hoạt động ổn định, đúng tiêu chuẩn.

2. Tổ chức tiếp nhận bàn giao và phân công nhiệm vụ các thành viên trong ca trực.

3. Tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ và tổ chức triển khai theo quy định.

4. Phối hợp xử lý các sự cố phát sinh.

5. Phối hợp giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng IDC.

6. Tiếp nhận thông tin, kiểm tra và thực hiện hỗ trợ cho khách hàng lớn, có yêu cầu SLA cao sử dụng các dịch vụ trong Trung tâm dữ liệu.

7. Thực hiện tư vấn khách hàng về các giải pháp trong cung cấp dịch vụ khi có yêu cầu.

8. Phối hợp đón tiếp giới thiệu về Data Center khi có các đoàn khách đến thăm.

9. Thực hiệc công tác báo cáo trong ca trực theo quy trình, quy định.