Tuyển Kế toán quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Kế toán quản trị

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Công tác quản trị doanh thu và lợi nhuận:
Tham mưu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến kế toán quản trị doanh thu/lợi nhuận cho Giám đốc tài chính;
Phân tích doanh thu, giá bán, lợi nhuận; Đề xuất giá bán hợp lý, các giải pháp khả thi nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty.
2. Công tác kiểm soát chi phí:
Tham mưu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến kế toán quản trị chi phí cho Giám đốc tài chính;
Phân tích và kiểm soát chi phí, đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí; Đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng các nguồn lực; Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Hỗ trợ GĐTC lập và kiểm soát ngân sách định kỳ hàng tháng/năm của Công ty.
3. Công tác lập và kiểm soát ngân sách:
4. Phần mềm SAP
Quản lý và cập nhật số liệu trên phần mềm SAP
5. Kiêm nhiệm:
Báo cáo quản trị doanh thu, chi phí
Báo cáo quản trị chi phí
Báo cáo quản trị ngân sách
Hỗ trợ các công việc, bộ phận khác, kết hợp đưa ra hướng xử lý, giải quyết các vướng mắc
Thực hiện những công việc có liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Giới tính: Nam, Nữ
+ Thời gian làm việc: Hành chính (8:00 – 17:30 từ thứ 2 – sáng thứ 7)
Hành chính
+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan như: Tài chính kế toán, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp,...
+ 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
+ Có chuyên môn, nghiệp vụ tốt
+ Kỹ năng quản lý và giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng, phần mềm SAP
+ Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén
+ Kỹ năng sắp xếp công việc tốt và cẩn thận, chịu được áp lực
+ Am hiểu về các quy định của cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ cho công việc
+ Có kiến thức về thuế doanh nghiệp, luật doanh nghiệp đối với lĩnh vực tài chính kế toán
+ Có năng lực điều phối và kết hợp tốt với các phòng ban liên quan, quan hệ tốt với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác
Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các Công ty sản xuất quy mô lớn (> 200 lao động) và đang sinh sống tại khu vực Hà Nội
Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các Công ty sản xuất quy mô lớn (> 200 lao động)
PHỎNG VẤN ĐI LÀM NGAY
PHỎNG VẤN ĐI LÀM NGAY

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 – 40 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực trong buổi phỏng vấn)
30 – 40 triệu/tháng
+ Được hỗ trợ các thiết bị làm việc như: máy tính,...
+ Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,... theo đúng quy định của Nhà nước
+ Các chế độ khác: thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, Team building,... theo quy định của Công ty
+ Cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

