Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu
Kinh nghiệm 3 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán quản trị

Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT lập quyết toán văn phòng cty.

Lập bảng cân đối kế toán; Lập báo cáo tài chính và xem xét báo cáo tài chính của công ty.

Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi được yêu cầu

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Xây dựng quy trình quản lý và đào tạo kế toán viên

Tổ chức sắp xếp công việc cho các thành viên trong phòng. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Đảm bảo vận hành phòng kế toán trơn chu và hiệu quả.

Theo dõi kiểm soát hàng hóa

1. Theo dõi tiến độ các lô hàng nhập khẩu, thu thập chứng từ liên quan đến lô hàng.

3. Theo dõi công nợ các bên vận chuyển.

4. Tham gia cùng bộ phận hàng hóa kiểm soát hàng hóa đảm bảo đúng và không thất thoát.

Tham mưu công tác kiểm soát tài chính cho Ban Giám đốc

Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tối ưu chi phí, tiết giảm chi phí cho công ty.

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu, tư vấn cho các nhà lãnh đạo trong việc cung cấp lợi ích tài chính cho các công ty.

Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp thu hút vốn vào ngân sách của công ty.

Kiêm nhiệm:

1.Báo cáo quản trị doanh thu, chi phí

Báo cáo quản trị chi phí

Báo cáo quản trị ngân sách

Hỗ trợ các công việc, bộ phận khác, kết hợp đưa ra hướng xử lý, giải quyết các vướng mắc

Thực hiện những công việc có liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.

+ Giới tính: Nữ (1991 - 1995)

+ Thời gian làm việc: Hành chính (8:30 – 17:30 từ thứ 2 – thứ 6 + 2 thứ 7 cách tuần)

Hành chính

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan như: Tài chính kế toán, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp,...

+ 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

+ Có chuyên môn, nghiệp vụ tốt

+ Kỹ năng quản lý và giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

+ Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén

+ Kỹ năng sắp xếp công việc tốt và cẩn thận, chịu được áp lực

+ Am hiểu về các quy định của cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ cho công việc

+ Có kiến thức về thuế doanh nghiệp, luật doanh nghiệp đối với lĩnh vực tài chính kế toán

+ Có năng lực điều phối và kết hợp tốt với các phòng ban liên quan, quan hệ tốt với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác

+ Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các Công ty thương mại điện tử, mô hình bán lẻ.

+ PHỎNG VẤN ĐI LÀM NGAY

