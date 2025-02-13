Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1097 Huỳnh Văn Luỹ, Phú Mỹ,Bình Dương

Kế toán thanh toán

Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán hợp lệ, hạch toán phải trả khách hàng, theo dõi công nợ , đối chiếu hàng tháng với nhà cung cấp, hạch toán hàng tồn kho.

Kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng, quý.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng.

Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả toàn bộ khách hàng

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán..

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên với vị trí tương đương

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

• Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán.

• Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

• Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Yêu Cầu.

Tại Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 10 triệu trở lên, tùy theo năng lực, trách nhiệm

• Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến

