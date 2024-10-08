Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 - 30 TT4A KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Báo cáo cơ quan thuế (Tiếp nhận chứng từ, hoá đơn từ các KTV như Kế toán thanh toán, Kế toán mua hàng, Kế toán bán hàng. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ). Lập các loại tờ khai thuế theo quy định. Lập tờ khai thuế theo định kỳ tháng (Tờ Khai GTGT, BCSD Hoá đơn, thuế TNCN, thuế TNDN). Lập Báo cáo tài chính năm. Căn cứ số liệu chi tiết các TK, lập BCTC (BCĐ kế toán, BCĐ phát sinh tài khoản, KQKD, LCTT, QT thuế TNDN, QT thuế TNCN). Giải đáp số liệu khi có thanh tra (Cùng KT Trưởng, giải đáp số liệu khi có yêu cầu).

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Báo cáo cơ quan thuế (Tiếp nhận chứng từ, hoá đơn từ các KTV như Kế toán thanh toán, Kế toán mua hàng, Kế toán bán hàng. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ).

Lập các loại tờ khai thuế theo quy định. Lập tờ khai thuế theo định kỳ tháng (Tờ Khai GTGT, BCSD Hoá đơn, thuế TNCN, thuế TNDN).

Lập Báo cáo tài chính năm. Căn cứ số liệu chi tiết các TK, lập BCTC (BCĐ kế toán, BCĐ phát sinh tài khoản, KQKD, LCTT, QT thuế TNDN, QT thuế TNCN).

Giải đáp số liệu khi có thanh tra (Cùng KT Trưởng, giải đáp số liệu khi có yêu cầu).

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 35 đến 40. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Yêu cầu: Từ 5 năm kinh nghiệm. Sử dụng thành thạo PM kế toán, sử dụng tốt các hàm Excel, Word, Powepoint.

Nam/Nữ, độ tuổi từ 35 đến 40.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

Yêu cầu: Từ 5 năm kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo PM kế toán, sử dụng tốt các hàm Excel, Word, Powepoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 15 triệu. Chế độ xét nâng lương 2 lần/1 năm. Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến. Tham gia các khoá đào tạo nội bộ. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thăm khám sức khoẻ định kỳ. Du lịch hàng năm. Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 Hưởng các chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi. Thưởng các ngày lễ, tết trong năm.

Thu nhập từ 12 - 15 triệu.

Chế độ xét nâng lương 2 lần/1 năm.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Tham gia các khoá đào tạo nội bộ.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thăm khám sức khoẻ định kỳ.

Du lịch hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Hưởng các chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi.

Thưởng các ngày lễ, tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin