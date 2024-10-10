Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 104 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn: Xây dựng và triển khai các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. Hạch toán chi phí lương, Bảo hiểm xã hội, bút toán phân bổ chi phí Rà soát các bút toán kế toán phần hành đã hạch toán Kiểm tra và đối chiếu số liệu: Rà soát, đối chiếu số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Giám sát chi phí và doanh thu: Theo dõi và đánh giá sự cân đối giữa chi phí và doanh thu Cập nhật quy định pháp luật: Thường xuyên cập nhật và theo dõi các thay đổi trong luật thuế, quy định của cơ quan chức năng để đảm bảo công ty luôn tuân thủ đúng quy định. Tư vấn thuế cho công ty, tối ưu chi phí thuế Chuẩn bị hồ sơ và báo cáo thuế: Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu của cơ quan thuế (VAT, CIT, PIT, FCT,...). Quản lý lưu trữ hồ sơ: Đảm bảo các hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế được lưu trữ và quản lý khoa học, dễ dàng tra cứu khi cần thiết. Làm việc ngân hàng, cung cấp hồ sơ tín dung, giải ngân (nếu có)

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán. Kinh nghiệm tại vị trí Kế tóa thuế tại các công ty bán lẻ từ 3 năm Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Amis....) Khả năng phân tích, tổng hợp, chịu được áp lực cao trong công việc. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo. Cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, chắc chắn với các con số.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13 - 16 triệu Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau Môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển bản thân Tham gia các chính sách Bhxh đầy đủ, thưởng lễ tết, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định. Tham gia các sự kiện, event nội bộ của Công ty Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do nội bộ tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

