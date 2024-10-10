Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 104 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn: Xây dựng và triển khai các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. Hạch toán chi phí lương, Bảo hiểm xã hội, bút toán phân bổ chi phí Rà soát các bút toán kế toán phần hành đã hạch toán Kiểm tra và đối chiếu số liệu: Rà soát, đối chiếu số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Giám sát chi phí và doanh thu: Theo dõi và đánh giá sự cân đối giữa chi phí và doanh thu Cập nhật quy định pháp luật: Thường xuyên cập nhật và theo dõi các thay đổi trong luật thuế, quy định của cơ quan chức năng để đảm bảo công ty luôn tuân thủ đúng quy định. Tư vấn thuế cho công ty, tối ưu chi phí thuế Chuẩn bị hồ sơ và báo cáo thuế: Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu của cơ quan thuế (VAT, CIT, PIT, FCT,...). Quản lý lưu trữ hồ sơ: Đảm bảo các hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế được lưu trữ và quản lý khoa học, dễ dàng tra cứu khi cần thiết. Làm việc ngân hàng, cung cấp hồ sơ tín dung, giải ngân (nếu có)
Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn: Xây dựng và triển khai các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Hạch toán chi phí lương, Bảo hiểm xã hội, bút toán phân bổ chi phí
Rà soát các bút toán kế toán phần hành đã hạch toán
Kiểm tra và đối chiếu số liệu: Rà soát, đối chiếu số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo thuế.
Giám sát chi phí và doanh thu: Theo dõi và đánh giá sự cân đối giữa chi phí và doanh thu
Cập nhật quy định pháp luật: Thường xuyên cập nhật và theo dõi các thay đổi trong luật thuế, quy định của cơ quan chức năng để đảm bảo công ty luôn tuân thủ đúng quy định.
Tư vấn thuế cho công ty, tối ưu chi phí thuế
Chuẩn bị hồ sơ và báo cáo thuế: Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu của cơ quan thuế (VAT, CIT, PIT, FCT,...).
Quản lý lưu trữ hồ sơ: Đảm bảo các hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế được lưu trữ và quản lý khoa học, dễ dàng tra cứu khi cần thiết.
Làm việc ngân hàng, cung cấp hồ sơ tín dung, giải ngân (nếu có)

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán. Kinh nghiệm tại vị trí Kế tóa thuế tại các công ty bán lẻ từ 3 năm Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Amis....) Khả năng phân tích, tổng hợp, chịu được áp lực cao trong công việc. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo. Cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, chắc chắn với các con số.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.
Kinh nghiệm tại vị trí Kế tóa thuế tại các công ty bán lẻ từ 3 năm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Amis....)
Khả năng phân tích, tổng hợp, chịu được áp lực cao trong công việc.
Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo.
Cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, chắc chắn với các con số.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13 - 16 triệu Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau Môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển bản thân Tham gia các chính sách Bhxh đầy đủ, thưởng lễ tết, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định. Tham gia các sự kiện, event nội bộ của Công ty Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do nội bộ tổ chức
Thu nhập từ 13 - 16 triệu
Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau
Môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển bản thân
Tham gia các chính sách Bhxh đầy đủ, thưởng lễ tết, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.
Tham gia các sự kiện, event nội bộ của Công ty
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do nội bộ tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 104 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-13-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210203
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 191 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 191 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
15 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỒNG CA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỒNG CA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu Công ty TNHH BBQ Việt Nam
14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBOX HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBOX HOLDINGS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HÀ NỘI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Vimed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Vimed
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
16 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ POKE USA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ POKE USA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DOHAGI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Salonzo Group
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm