Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán theo quy định của thuế
- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ lưu trữ phù hợp với quy định về thuế
- Kiểm soát, lập, gửi các báo cáo, tờ khai thuế đúng quy định
- Kiểm soát, đối chiếu, chốt số dư các tài khoản định kỳ
- Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp trở lên Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm văn phòng. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin. Có kỹ năng giao tiếp, Có tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Nắm vững các kiến thức về kế toán thuế Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhập khẩu và thương mại
Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đóng Bảo hiểm sức khỏe cao cấp sau 1 năm làm việc Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, hẻm 29/40 Phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội

