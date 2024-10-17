Tuyển Kế toán thuế Kyber Network làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Kyber Network
- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
1 - Công việc hàng ngày:
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh Thực hiện nộp thuế đúng hạn Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm Misa Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm Misa
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.
2 - Công việc hàng tháng:
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác. Tính thuế phát sinh trong tháng. Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
3 - Công việc năm:
Kê khai và nộp thuế đầu năm Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính gồm: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Các khoản thuế phải nộp; Các khoản tạm ứng, ứng trước của tháng; Các khoản thu nhập khác, chi phí khác In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên. Lập báo cáo tài chính Lập quyết toán thuế năm Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,...của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính
Kê khai và nộp thuế đầu năm
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính gồm: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Các khoản thuế phải nộp; Các khoản tạm ứng, ứng trước của tháng; Các khoản thu nhập khác, chi phí khác
In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên.
Lập báo cáo tài chính
Lập quyết toán thuế năm
Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,...của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính
4 - Các công việc phát sinh:
Xây dựng hệ thống kế toán thuế chặt chẽ, khoa học Quản lý chi phí thuế Theo dõi các thay đổi về luật thuế Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế. Các công việc khác theo yêu cầu
Xây dựng hệ thống kế toán thuế chặt chẽ, khoa học
Quản lý chi phí thuế
Theo dõi các thay đổi về luật thuế
Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 3 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về kế toán thuế, luật thuế.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tiếng anh mức độ giao tiếp cơ bản
Tại Kyber Network Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng: Mức lương tháng: 20.000.000 - 30.000.000 VND Thử việc nhận 100% mức lương net như chính thức Review lương 1 lần/năm
Mức lương tháng: 20.000.000 - 30.000.000 VND Thử việc nhận 100% mức lương net như chính thức Review lương 1 lần/năm
Mức lương tháng: 20.000.000 - 30.000.000 VND
Thử việc nhận 100% mức lương net như chính thức
Review lương 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết khác: 30/4-1/5 và 2/9 Kỷ niệm 3 năm làm việc Quà Tết, Quà Trung thu, Quà đám cưới, Quà sinh con...
30/4-1/5 và 2/9 Kỷ niệm 3 năm làm việc Quà Tết, Quà Trung thu, Quà đám cưới, Quà sinh con...
30/4-1/5 và 2/9
Kỷ niệm 3 năm làm việc
Quà Tết, Quà Trung thu, Quà đám cưới, Quà sinh con...
Cơ hội dành riêng cho Nhân viên: Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự chất lượng cao: Co-founder có uy tín, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm mảng blockchain Cơ hội làm việc với blockchain - công nghệ dẫn đầu xu hướng trong hiện tại và tương lai
Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự chất lượng cao: Co-founder có uy tín, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm mảng blockchain Cơ hội làm việc với blockchain - công nghệ dẫn đầu xu hướng trong hiện tại và tương lai
Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự chất lượng cao:
Co-founder có uy tín, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm mảng blockchain
Cơ hội làm việc với blockchain - công nghệ dẫn đầu xu hướng trong hiện tại và tương lai
Chế độ làm việc linh động, coi trọng hiệu quả công việc: Làm việc 9h-18h từ thứ 2-thứ 6 Không chấm công Tự chọn ngày làm việc từ xa hàng tháng
Làm việc 9h-18h từ thứ 2-thứ 6 Không chấm công Tự chọn ngày làm việc từ xa hàng tháng
Làm việc 9h-18h từ thứ 2-thứ 6
Không chấm công
Tự chọn ngày làm việc từ xa hàng tháng
Chế độ nghỉ phép: Nghỉ lễ tết, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, nghỉ việc riêng hiếu hỉ: theo quy định chung Nhà nước Thêm 2 ngày nghỉ phép có lương/năm: nghỉ sinh nhật, nghỉ để tham gia từ thiện, nghỉ để chăm sóc con cái Được nghỉ phép ngay từ thời gian thử việc
Nghỉ lễ tết, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, nghỉ việc riêng hiếu hỉ: theo quy định chung Nhà nước Thêm 2 ngày nghỉ phép có lương/năm: nghỉ sinh nhật, nghỉ để tham gia từ thiện, nghỉ để chăm sóc con cái Được nghỉ phép ngay từ thời gian thử việc
Nghỉ lễ tết, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, nghỉ việc riêng hiếu hỉ: theo quy định chung Nhà nước
Thêm 2 ngày nghỉ phép có lương/năm: nghỉ sinh nhật, nghỉ để tham gia từ thiện, nghỉ để chăm sóc con cái
Được nghỉ phép ngay từ thời gian thử việc
Chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: được đóng đủ trên 100% lương ký hợp đồng; khi ốm đau, thai sản hoặc nghỉ việc, nhân viên được hưởng chế độ bồi thường cao từ Bảo hiểm Nhà nước. Được tài trợ Bảo hiểm Sức khỏe nâng cao Premium cho Nhân viên và người thân, có thể sử dụng bảo lãnh ở các bệnh viện phòng khám lớn Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm ở Bệnh viện uy tín
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: được đóng đủ trên 100% lương ký hợp đồng; khi ốm đau, thai sản hoặc nghỉ việc, nhân viên được hưởng chế độ bồi thường cao từ Bảo hiểm Nhà nước. Được tài trợ Bảo hiểm Sức khỏe nâng cao Premium cho Nhân viên và người thân, có thể sử dụng bảo lãnh ở các bệnh viện phòng khám lớn Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm ở Bệnh viện uy tín
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: được đóng đủ trên 100% lương ký hợp đồng; khi ốm đau, thai sản hoặc nghỉ việc, nhân viên được hưởng chế độ bồi thường cao từ Bảo hiểm Nhà nước.
Được tài trợ Bảo hiểm Sức khỏe nâng cao Premium cho Nhân viên và người thân, có thể sử dụng bảo lãnh ở các bệnh viện phòng khám lớn
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm ở Bệnh viện uy tín
Môi trường làm việc: Thân thiện, đồng nghiệp trẻ, vui, hỗ trợ nhau Có nhiều câu lạc bộ sở thích: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, chạy bộ,...
Thân thiện, đồng nghiệp trẻ, vui, hỗ trợ nhau Có nhiều câu lạc bộ sở thích: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, chạy bộ,...
Thân thiện, đồng nghiệp trẻ, vui, hỗ trợ nhau
Có nhiều câu lạc bộ sở thích: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, chạy bộ,...
Điều kiện làm việc: Hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị làm việc 1,725,000 VND/ 1 tháng. Không gian văn phòng rộng, đẹp Có sẵn hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ, đồ uống hàng ngày Có phòng ngủ trưa, chăn, gối, đệm Có piano và guitar Được tặng nhiều đồng phục cao cấp Kyber: áo mùa hè/mùa thu/mùa đông, khẩu trang, tất, giày, ô đi mưa, lót chuột...
Hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị làm việc 1,725,000 VND/ 1 tháng. Không gian văn phòng rộng, đẹp Có sẵn hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ, đồ uống hàng ngày Có phòng ngủ trưa, chăn, gối, đệm Có piano và guitar Được tặng nhiều đồng phục cao cấp Kyber: áo mùa hè/mùa thu/mùa đông, khẩu trang, tất, giày, ô đi mưa, lót chuột...
Hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị làm việc 1,725,000 VND/ 1 tháng.
Không gian văn phòng rộng, đẹp
Có sẵn hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ, đồ uống hàng ngày
Có phòng ngủ trưa, chăn, gối, đệm
Có piano và guitar
Được tặng nhiều đồng phục cao cấp Kyber: áo mùa hè/mùa thu/mùa đông, khẩu trang, tất, giày, ô đi mưa, lót chuột...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kyber Network
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI