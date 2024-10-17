Tuyển Kế toán thuế Kyber Network làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Kyber Network làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Kyber Network
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Kyber Network

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Kyber Network

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1 - Công việc hàng ngày:
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh Thực hiện nộp thuế đúng hạn Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm Misa Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm Misa
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.
2 - Công việc hàng tháng:
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác. Tính thuế phát sinh trong tháng. Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
3 - Công việc năm:
Kê khai và nộp thuế đầu năm Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính gồm: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Các khoản thuế phải nộp; Các khoản tạm ứng, ứng trước của tháng; Các khoản thu nhập khác, chi phí khác In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên. Lập báo cáo tài chính Lập quyết toán thuế năm Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,...của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính
Kê khai và nộp thuế đầu năm
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính gồm: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Các khoản thuế phải nộp; Các khoản tạm ứng, ứng trước của tháng; Các khoản thu nhập khác, chi phí khác
In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên.
Lập báo cáo tài chính
Lập quyết toán thuế năm
Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,...của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính
4 - Các công việc phát sinh:
Xây dựng hệ thống kế toán thuế chặt chẽ, khoa học Quản lý chi phí thuế Theo dõi các thay đổi về luật thuế Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế. Các công việc khác theo yêu cầu
Xây dựng hệ thống kế toán thuế chặt chẽ, khoa học
Quản lý chi phí thuế
Theo dõi các thay đổi về luật thuế
Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.
Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 3 năm kinh nghiệm Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về kế toán thuế, luật thuế. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Tiếng anh mức độ giao tiếp cơ bản
Có trên 3 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về kế toán thuế, luật thuế.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tiếng anh mức độ giao tiếp cơ bản

Tại Kyber Network Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng: Mức lương tháng: 20.000.000 - 30.000.000 VND Thử việc nhận 100% mức lương net như chính thức Review lương 1 lần/năm Thưởng các dịp lễ tết khác: 30/4-1/5 và 2/9 Kỷ niệm 3 năm làm việc Quà Tết, Quà Trung thu, Quà đám cưới, Quà sinh con... Cơ hội dành riêng cho Nhân viên: Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự chất lượng cao: Co-founder có uy tín, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm mảng blockchain Cơ hội làm việc với blockchain - công nghệ dẫn đầu xu hướng trong hiện tại và tương lai Chế độ làm việc linh động, coi trọng hiệu quả công việc: Làm việc 9h-18h từ thứ 2-thứ 6 Không chấm công Tự chọn ngày làm việc từ xa hàng tháng Chế độ nghỉ phép: Nghỉ lễ tết, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, nghỉ việc riêng hiếu hỉ: theo quy định chung Nhà nước Thêm 2 ngày nghỉ phép có lương/năm: nghỉ sinh nhật, nghỉ để tham gia từ thiện, nghỉ để chăm sóc con cái Được nghỉ phép ngay từ thời gian thử việc Chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: được đóng đủ trên 100% lương ký hợp đồng; khi ốm đau, thai sản hoặc nghỉ việc, nhân viên được hưởng chế độ bồi thường cao từ Bảo hiểm Nhà nước. Được tài trợ Bảo hiểm Sức khỏe nâng cao Premium cho Nhân viên và người thân, có thể sử dụng bảo lãnh ở các bệnh viện phòng khám lớn Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm ở Bệnh viện uy tín Môi trường làm việc: Thân thiện, đồng nghiệp trẻ, vui, hỗ trợ nhau Có nhiều câu lạc bộ sở thích: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, chạy bộ,... Điều kiện làm việc: Hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị làm việc 1,725,000 VND/ 1 tháng. Không gian văn phòng rộng, đẹp Có sẵn hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ, đồ uống hàng ngày Có phòng ngủ trưa, chăn, gối, đệm Có piano và guitar Được tặng nhiều đồng phục cao cấp Kyber: áo mùa hè/mùa thu/mùa đông, khẩu trang, tất, giày, ô đi mưa, lót chuột...
Lương tháng: Mức lương tháng: 20.000.000 - 30.000.000 VND Thử việc nhận 100% mức lương net như chính thức Review lương 1 lần/năm
Mức lương tháng: 20.000.000 - 30.000.000 VND Thử việc nhận 100% mức lương net như chính thức Review lương 1 lần/năm
Mức lương tháng: 20.000.000 - 30.000.000 VND
Thử việc nhận 100% mức lương net như chính thức
Review lương 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết khác: 30/4-1/5 và 2/9 Kỷ niệm 3 năm làm việc Quà Tết, Quà Trung thu, Quà đám cưới, Quà sinh con...
30/4-1/5 và 2/9 Kỷ niệm 3 năm làm việc Quà Tết, Quà Trung thu, Quà đám cưới, Quà sinh con...
30/4-1/5 và 2/9
Kỷ niệm 3 năm làm việc
Quà Tết, Quà Trung thu, Quà đám cưới, Quà sinh con...
Cơ hội dành riêng cho Nhân viên: Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự chất lượng cao: Co-founder có uy tín, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm mảng blockchain Cơ hội làm việc với blockchain - công nghệ dẫn đầu xu hướng trong hiện tại và tương lai
Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự chất lượng cao: Co-founder có uy tín, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm mảng blockchain Cơ hội làm việc với blockchain - công nghệ dẫn đầu xu hướng trong hiện tại và tương lai
Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự chất lượng cao:
Co-founder có uy tín, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm mảng blockchain
Cơ hội làm việc với blockchain - công nghệ dẫn đầu xu hướng trong hiện tại và tương lai
Chế độ làm việc linh động, coi trọng hiệu quả công việc: Làm việc 9h-18h từ thứ 2-thứ 6 Không chấm công Tự chọn ngày làm việc từ xa hàng tháng
Làm việc 9h-18h từ thứ 2-thứ 6 Không chấm công Tự chọn ngày làm việc từ xa hàng tháng
Làm việc 9h-18h từ thứ 2-thứ 6
Không chấm công
Tự chọn ngày làm việc từ xa hàng tháng
Chế độ nghỉ phép: Nghỉ lễ tết, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, nghỉ việc riêng hiếu hỉ: theo quy định chung Nhà nước Thêm 2 ngày nghỉ phép có lương/năm: nghỉ sinh nhật, nghỉ để tham gia từ thiện, nghỉ để chăm sóc con cái Được nghỉ phép ngay từ thời gian thử việc
Nghỉ lễ tết, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, nghỉ việc riêng hiếu hỉ: theo quy định chung Nhà nước Thêm 2 ngày nghỉ phép có lương/năm: nghỉ sinh nhật, nghỉ để tham gia từ thiện, nghỉ để chăm sóc con cái Được nghỉ phép ngay từ thời gian thử việc
Nghỉ lễ tết, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, nghỉ việc riêng hiếu hỉ: theo quy định chung Nhà nước
Thêm 2 ngày nghỉ phép có lương/năm: nghỉ sinh nhật, nghỉ để tham gia từ thiện, nghỉ để chăm sóc con cái
Được nghỉ phép ngay từ thời gian thử việc
Chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: được đóng đủ trên 100% lương ký hợp đồng; khi ốm đau, thai sản hoặc nghỉ việc, nhân viên được hưởng chế độ bồi thường cao từ Bảo hiểm Nhà nước. Được tài trợ Bảo hiểm Sức khỏe nâng cao Premium cho Nhân viên và người thân, có thể sử dụng bảo lãnh ở các bệnh viện phòng khám lớn Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm ở Bệnh viện uy tín
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: được đóng đủ trên 100% lương ký hợp đồng; khi ốm đau, thai sản hoặc nghỉ việc, nhân viên được hưởng chế độ bồi thường cao từ Bảo hiểm Nhà nước. Được tài trợ Bảo hiểm Sức khỏe nâng cao Premium cho Nhân viên và người thân, có thể sử dụng bảo lãnh ở các bệnh viện phòng khám lớn Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm ở Bệnh viện uy tín
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: được đóng đủ trên 100% lương ký hợp đồng; khi ốm đau, thai sản hoặc nghỉ việc, nhân viên được hưởng chế độ bồi thường cao từ Bảo hiểm Nhà nước.
Được tài trợ Bảo hiểm Sức khỏe nâng cao Premium cho Nhân viên và người thân, có thể sử dụng bảo lãnh ở các bệnh viện phòng khám lớn
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm ở Bệnh viện uy tín
Môi trường làm việc: Thân thiện, đồng nghiệp trẻ, vui, hỗ trợ nhau Có nhiều câu lạc bộ sở thích: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, chạy bộ,...
Thân thiện, đồng nghiệp trẻ, vui, hỗ trợ nhau Có nhiều câu lạc bộ sở thích: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, chạy bộ,...
Thân thiện, đồng nghiệp trẻ, vui, hỗ trợ nhau
Có nhiều câu lạc bộ sở thích: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, chạy bộ,...
Điều kiện làm việc: Hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị làm việc 1,725,000 VND/ 1 tháng. Không gian văn phòng rộng, đẹp Có sẵn hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ, đồ uống hàng ngày Có phòng ngủ trưa, chăn, gối, đệm Có piano và guitar Được tặng nhiều đồng phục cao cấp Kyber: áo mùa hè/mùa thu/mùa đông, khẩu trang, tất, giày, ô đi mưa, lót chuột...
Hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị làm việc 1,725,000 VND/ 1 tháng. Không gian văn phòng rộng, đẹp Có sẵn hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ, đồ uống hàng ngày Có phòng ngủ trưa, chăn, gối, đệm Có piano và guitar Được tặng nhiều đồng phục cao cấp Kyber: áo mùa hè/mùa thu/mùa đông, khẩu trang, tất, giày, ô đi mưa, lót chuột...
Hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị làm việc 1,725,000 VND/ 1 tháng.
Không gian văn phòng rộng, đẹp
Có sẵn hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ, đồ uống hàng ngày
Có phòng ngủ trưa, chăn, gối, đệm
Có piano và guitar
Được tặng nhiều đồng phục cao cấp Kyber: áo mùa hè/mùa thu/mùa đông, khẩu trang, tất, giày, ô đi mưa, lót chuột...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kyber Network

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Kyber Network

Kyber Network

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 tòa nhà Comatce Tower, số 61 phố Ngụy Như Kon Tum, khu dân cư 17, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job212964
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP MEGACON làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP MEGACON
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Cuộc Sống Xanh. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Cuộc Sống Xanh.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai
15 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Kyber Network làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Kyber Network
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm