Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Mac Plaza Số 10 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Công việc hằng ngày:

Xuất hóa đơn Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra. Hạch toán chi phí, doanh thu, sao kê ngân hàng vào PM Kế toán Theo dõi tài khoản công nợ phải thu & phải trả lên sổ thuế ->( phối hợp với kế toán nội bộ để xử lý số liệu cập nhập sổ thuế ) Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm. Công việc theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Công việc hằng tháng:

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí Hạch toán lương, BHXH. Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ Lập các báo cáo theo quy định tháng/quý TNCN thuế thu nhập doanh nghiệp => Nộp thuế (nếu có) Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng CĐPS từ các nghiệp vụ kinh tế Kiểm tra đối chiếu sổ chi tiết tài khoản và sổ cái Kiểm tra số liệu cuối kỳ Hỗ trợ các HKD chuẩn bị hồ sơ và chứng từ nếu khi có cơ quan kiểm tra về thuế, quản lý thị trường,..

Công việc cuối năm:

Hoàn thành BCTC năm. In toàn bộ sổ sách từ chi tiết đến tổng hợp để lưu trữ, phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học hoặc tương đương ngành Tài chính – Kế toán. Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương Sử dụng thành thạo excel. Trung thực, làm việc khoa học, chịu được áp lực công việc. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, thích nghi nhanh môi trường và văn hóa mới.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 9 - 13tr + Phụ cấp (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) Môi trường làm việc chủ động, nhiều cơ hội thăng tiến Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.