Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11/176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN hàng tháng
- Đăng ký, theo dõi người phụ thuộc, MST cá nhân, xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo yêu cầu
- Tổng hợp, lập bảng kê quyết toán thuế TNCN
- Giao dịch với cơ quan thuế
- Kiểm tra, hạch toán, lập invoice, xuất hóa đơn GTGT
- Hạch toán phát sinh giao dịch ngân hàng hàng ngày, chốt số dư tài khoản ngân hàng
- Hạch toán, đánh giá chênh lệch tỷ giá các tài khoản có gốc ngoại tệ
- Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, công nợ thuế
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giới tính: Nữ
1.Giới tính:
2. Độ tuổi: 25 - 40 tuổi
2. Độ tuổi:
3.Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp hệ đại học chính quy các trường đại học
- Ưu tiên trường: Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng
4.Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm thực tế ở vị trí Kế toán thuế, Kế toán thanh toán: >= 3 năm
- Ưu tiên:
+ Làm việc ở các công ty có doanh thu hàng năm > 300 tỷ, có từ 10 dự án trở lên
+ Có kinh nghiệm làm việc ở các Công ty trong lĩnh vực thi công xây lắp
+ Có kinh nghiệm tham gia trực tiếp thanh tra, quyết toán thuế với các cơ quan quản lý của Nhà nước
5. Kỹ năng:
- Hiểu, ứng dụng luật
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán (Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm Fast)
- Khả năng xử lý, phân tích số liệu
- Kỹ năng làm việc với cơ quan Thuế
6. Phẩm chất:
- Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình
- Cống hiến, cầu tiến, cấp tiến, yêu nghề
- Chủ động, thích ứng, tốc độ
- Tư duy logic, hệ thống
- Kiểm soát được áp lực công việc.

Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì

-Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu, kết nối. Công ty có chuẩn bị đồ ăn cho các bé
- Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm
- Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)
- Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo
- Máy tính công ty cấp:Laptop/Máy bàn theo yêu cầu công việc và công cụ làm việc
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tháng.
- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động
- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14/176 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

