Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CN3 KCN Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

• Ghi chép, trình bày số liệu kế toán một cách chính xác, tuân thủ các quy định thuế và luật kế toán.
• Hỗ trợ ban lãnh đạo trong quá trình ra quyết định.
• Tính toán và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật.
• Theo dõi các dòng tiền và chi phí để đưa ra các khuyến nghị về việc sử dụng tiền hợp lý.
• Rà soát các tài liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ.
• Phân tích báo cáo tài chính để xác định xu hướng và cải thiện hiệu suất.
• Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu.
• Tham gia kiểm toán nội bộ và bên ngoài.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, Đại học chính quy trở lên chuyên ngành kế toán; Am hiểu các Luật thuế, văn bản, thông tư hướng dẫn thi hành các Luật thuế; Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương; Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng: word, excel,...
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, Đại học chính quy trở lên chuyên ngành kế toán;
Am hiểu các Luật thuế, văn bản, thông tư hướng dẫn thi hành các Luật thuế;
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương;
Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng: word, excel,...

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc. Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập. Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm
Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc.
Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến
Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập.
Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: CN3 Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

