Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

1) Xuất hóa đơn bán hàng

2) Theo dõi và lưu trữ hợp đồng đầu vào và đầu ra (bản cứng và bản mềm)

3) Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống sổ sách kế toán

4) Lập, đối chiếu và nộp tờ khai thuế VAT hàng tháng

5) Theo dõi và thực hiện kê khai các khoản nghĩa vụ nộp thuế của Công ty

6) Lập và nộp BCTC, quyết toán thuê TNDN theo năm

7) Cung cấp hồ sơ và giải trình số liệu với cơ quan thuế theo yêu cầu

8) Lưu trữ chứng từ kế toán

9) Thường xuyên cập nhật các chính sách quản lý thuế của Nhà nước. Tư vấn cho KTT các trường hợp phòng ngừa rủi ro

10) Thực hiện các công việc khác do Trường phòng giao cho.