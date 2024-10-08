Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
- Hà Nội: P 1503
- 1505, Tòa Nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
1) Xuất hóa đơn bán hàng
2) Theo dõi và lưu trữ hợp đồng đầu vào và đầu ra (bản cứng và bản mềm)
3) Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống sổ sách kế toán
4) Lập, đối chiếu và nộp tờ khai thuế VAT hàng tháng
5) Theo dõi và thực hiện kê khai các khoản nghĩa vụ nộp thuế của Công ty
6) Lập và nộp BCTC, quyết toán thuê TNDN theo năm
7) Cung cấp hồ sơ và giải trình số liệu với cơ quan thuế theo yêu cầu
8) Lưu trữ chứng từ kế toán
9) Thường xuyên cập nhật các chính sách quản lý thuế của Nhà nước. Tư vấn cho KTT các trường hợp phòng ngừa rủi ro
10) Thực hiện các công việc khác do Trường phòng giao cho.
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán
- Trình độ ngoại ngữ/vi tính: Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm Misa, Fast
- Khác: Hòa đồng, mong muốn gắn bó lâu dài.
Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: cạnh tranh, theo năng lực.
Lương tháng 13, +++
Thưởng Lễ, Tết
Chế độ bảo hiểm: đóng BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ ăn ca chính/phụ
Du lịch hè 01 lần/năm
Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
