Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D45 Geleximco Lê Trọng Tấn

- Dương Nội

- Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh . Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cơ sở. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào, đầu ra của toàn Công ty, Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty . Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở). Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím) đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan . Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn Công ty . Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế . Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng. Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh . Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện. Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận) Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ. Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Nữ 28-45 tuổi, tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, Tài chính ngân hàng...
2. Ưu tiên ứng viên có các Chứng chỉ kế toán và Thuế
2. Thành thạo phần mềm Misa, Amis
3. Am hiểu Luật thuế Việt Nam, các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
4. Giao tiếp tốt, tính tình cởi mở...
5. Ưu tiên nhà gần công ty

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương cơ bản: 11.000.000 – 13.000.000 VNĐ
2. Ăn trưa tại công ty
3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
4. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động;
5. Tham gia du lịch, team building định kỳ hằng năm;
6. Thưởng lương tháng thứ 13, lễ tết theo quy định Công ty & pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

