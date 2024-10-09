Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 4D10, ngõ 180/2 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định kế toán
Quản lý hóa đơn chứng từ, lưu trữ bảo mật dữ liệu kế toán, in sổ sách kế toán theo quy định
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết, tổng hợp
Lập và nộp tờ khai hàng tháng, hàng quý và báo cáo tài chính năm cho công ty
Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu giải trình, thanh tra, kiểm tra
Thống kê, tổng hợp, cung cấp, giải trình số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Các công việc liên quan đến chuyên môn do lãnh đạo công ty đưa ra (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán
Kinh nghiệm: 3-5 năm, đã có kinh nghiệm quyết toán thuế
Có kiến thức am hiểu về thuế và kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 10 triệu - 15 triệu/ tháng + phụ cấp
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM
