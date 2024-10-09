Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4D10, ngõ 180/2 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định kế toán Quản lý hóa đơn chứng từ, lưu trữ bảo mật dữ liệu kế toán, in sổ sách kế toán theo quy định Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết, tổng hợp Lập và nộp tờ khai hàng tháng, hàng quý và báo cáo tài chính năm cho công ty Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu giải trình, thanh tra, kiểm tra Thống kê, tổng hợp, cung cấp, giải trình số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu Các công việc liên quan đến chuyên môn do lãnh đạo công ty đưa ra (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định kế toán
Quản lý hóa đơn chứng từ, lưu trữ bảo mật dữ liệu kế toán, in sổ sách kế toán theo quy định
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết, tổng hợp
Lập và nộp tờ khai hàng tháng, hàng quý và báo cáo tài chính năm cho công ty
Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu giải trình, thanh tra, kiểm tra
Thống kê, tổng hợp, cung cấp, giải trình số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Các công việc liên quan đến chuyên môn do lãnh đạo công ty đưa ra (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán Kinh nghiệm: 3-5 năm, đã có kinh nghiệm quyết toán thuế Có kiến thức am hiểu về thuế và kế toán
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán
Kinh nghiệm: 3-5 năm, đã có kinh nghiệm quyết toán thuế
Có kiến thức am hiểu về thuế và kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10 triệu - 15 triệu/ tháng + phụ cấp Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định
Mức lương : 10 triệu - 15 triệu/ tháng + phụ cấp
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QS VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: VPGD: Số 4D10, ngõ 180/2 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

