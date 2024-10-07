Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55 Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Tập hợp, xử lý và lưu trữ hóa đơn chứng từ kế toán. 2. Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN. 3. Theo dõi sát sao tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty. 4. Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của Công ty. 5. Theo định kỳ, lập báo cáo, quyết toán thuế và báo cáo lại tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. 6. Hạch toán những nghiệp vụ kế toán lên những phần mềm kế toán. 7. Tổng hợp lại thuế GTGT đầu vào, đầu ra cho hoạt động của Công ty. 8. Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có nhu cầu. 9. Xử lí các công việc phát sinh (theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH các ngành liên quan đến Kinh tế, Marketing hoặc có kinh nghiệm làm tại các Agency Quảng Cáo là một lợi thế Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, để nắm vững và sử dụng tốt phần mềm Misa và phần mềm quản lý công ty. Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo. Số năm kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán thuế từ 5 năm trở lên hoặc đã từng tham gia vào thanh kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế. Tính cách cá nhân: Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. Có tư duy hệ thống, khả năng học hỏi và cập nhật. Phong cách làm việc: Có khả năng chịu áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc. Kiến thức: Am hiểu và nắm kiến thức về Luật kế toán, thuế, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp. Giới tính: Nam/Nữ Độ tuổi: >30 tuổi
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH các ngành liên quan đến Kinh tế, Marketing hoặc có kinh nghiệm làm tại các Agency Quảng Cáo là một lợi thế
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản
Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, để nắm vững và sử dụng tốt phần mềm Misa và phần mềm quản lý công ty.
Trình độ tin học:
Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.
Kỹ năng:
Số năm kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán thuế từ 5 năm trở lên hoặc đã từng tham gia vào thanh kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế.
Số năm kinh nghiệm:
Tính cách cá nhân: Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. Có tư duy hệ thống, khả năng học hỏi và cập nhật.
Tính cách cá nhân:
Phong cách làm việc: Có khả năng chịu áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Phong cách làm việc:
Kiến thức: Am hiểu và nắm kiến thức về Luật kế toán, thuế, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp.
Kiến thức:
Giới tính: Nam/Nữ
Giới tính:
Độ tuổi: >30 tuổi
Độ tuổi:

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trong khoảng 15.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng bao gồm Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ (8h00-17h30, thứ 7 làm online) Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT theo luật định Thưởng Lễ, Tết theo quy định Công ty. Phúc lợi theo Quy định Công ty. Tham gia Teambuilding, du lịch hằng năm theo quy định Công ty Làm việc cùng đội ngũ trẻ, năng động, có cơ hội để phát huy tối đa khả năng, năng lực của bản thân Môi trường Gen Z trẻ trung, năng động
Thu nhập: Trong khoảng 15.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng bao gồm
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ (8h00-17h30, thứ 7 làm online)
Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT theo luật định
Thưởng Lễ, Tết theo quy định Công ty. Phúc lợi theo Quy định Công ty.
Tham gia Teambuilding, du lịch hằng năm theo quy định Công ty
Làm việc cùng đội ngũ trẻ, năng động, có cơ hội để phát huy tối đa khả năng, năng lực của bản thân
Môi trường Gen Z trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 số B18/D21 Ngõ 100 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

