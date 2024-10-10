Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Senco Building S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tính toán các khoản thuế cần nộp, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế doanh nghiệp (TNDN), thuế tài sản và các khoản thuế khác. Lập báo cáo thuế và các tài liệu liên quan để nộp thuế đúng hạn và đúng quy định của pháp luật. Tư vấn và hỗ trợ các phòng ban khác trong tổ chức hoặc cá nhân về các vấn đề liên quan đến thuế. Cập nhật và theo dõi các quy định mới về thuế để đưa ra các giải pháp tối ưu hóa thuế cho tổ chức hoặc cá nhân. Tham gia hỗ trợ trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế. Xử lý các thủ tục liên quan đến thuế, bao gồm đăng ký, thay đổi thông tin và nộp các đơn khai thuế. Xác định các loại thuế cần kê khai theo tháng như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng để đưa ra phương án giải quyết hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời. Tính khấu hao tài sản, phân phối nguồn chi phí, dụng cụ và công cụ vào mỗi tháng. Rà soát hợp đồng lao động, kiểm tra số lượng nhân viên mới và đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế Tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành kế toán. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm tốt. Trung thực, sáng tạo, tin cậy, chủ động, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong việc. Sử dụng thành thạo máy vi tính, excel, word và phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...). Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách). Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả. Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty. Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty. Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty. Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.