Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận hóa đơn VAT, chứng từ liên quan đến thuế từ kế toán thanh toán,...kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ trước khi thực hiện nhập liệu vào phần mềm kế toán; Nhận đề nghị xuất hóa đơn từ kế toán bán hàng, bộ phận QS công trường, thực hiện kiểm tra → xuất hóa đơn. Theo dõi và kiểm soát công nợ đầu vào, lập đề nghị thanh toán trả nhà cung cấp theo quy định của Công ty; Cân đối chi phí đầu vào và đầu ra để lập đề xuất hoàn chi phí trình KTT; Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra trình KTT phương án giải quyết ; Các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học: Học viện ngân hàng; Đại học Thương mại, Kinh tế quốc dân... Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế tại doanh nghiệp sản xuất; Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán; Có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 20 triệu/ tháng (thỏa thuận); Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO; Được hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến; Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty; Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài; Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

