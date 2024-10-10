Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 18TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Bao quát chung các công việc kế toán(chủ yếu là kế toán thuế) Nhập và xuất hóa đơn hàng ngày, theo dõi báo cáo và đề xuất thu trả các công nợ phải thu, phải trả và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khác. Nộp báo cáo thuế tháng, quý , năm Tổng hợp báo cáo KQKD hàng tháng để báo cáo TPKT cân đối lãi. Làm các việc khác theo y/c của ban lãnh đạo.
Bao quát chung các công việc kế toán(chủ yếu là kế toán thuế)
kế toán thuế
Nhập và xuất hóa đơn hàng ngày, theo dõi báo cáo và đề xuất thu trả các công nợ phải thu, phải trả và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khác.
Nộp báo cáo thuế tháng, quý , năm
Tổng hợp báo cáo KQKD hàng tháng để báo cáo TPKT cân đối lãi.
Làm các việc khác theo y/c của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán( ưu tiên đã làm công ty dược phẩm) Kinh nghiệm quyết toán thuế, và làm thuế từ 4 năm trở lên.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán( ưu tiên đã làm công ty dược phẩm)
Kinh nghiệm quyết toán thuế, và làm thuế từ 4 năm trở lên.
4 năm
Thành thạo phần mềm kế toán misa, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng văn phòng Biết cách làm việc độc lập và đội nhóm Nhanh nhẹn, cầu tiến, có tinh thần tránh nhiệm. Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, năng động.
Thành thạo phần mềm kế toán misa, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng văn phòng
Biết cách làm việc độc lập và đội nhóm
Nhanh nhẹn, cầu tiến, có tinh thần tránh nhiệm.
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 13.000.000 VND trở lên ( thỏa thuận theo năng lực ) Đóng BHXH và BHYT đầy đủ. Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch, khám sức khỏe theo chương trình chung. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, tăng thu nhập, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Thu nhập: từ 13.000.000 VND trở lên ( thỏa thuận theo năng lực )
Đóng BHXH và BHYT đầy đủ.
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch, khám sức khỏe theo chương trình chung.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, tăng thu nhập, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, NV1-6, Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57, Tổng cục V, Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-13-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job209792
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dallas Việt
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dallas Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Dallas Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP MEGACON làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP MEGACON
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Trên 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Skydoor VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 19 Triệu Công ty TNHH Skydoor VN
13 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Nhất Nước làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Nhất Nước
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LASUN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LASUN HÀ NỘI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty TNHH Đại Việt
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng & Giao Thông (Intracom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng & Giao Thông (Intracom)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 19 Triệu Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN
16 - 19 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Thb làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Thb
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm