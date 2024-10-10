Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
- Hà Nội: số 18TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Bao quát chung các công việc kế toán(chủ yếu là kế toán thuế)
Nhập và xuất hóa đơn hàng ngày, theo dõi báo cáo và đề xuất thu trả các công nợ phải thu, phải trả và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khác.
Nộp báo cáo thuế tháng, quý , năm
Tổng hợp báo cáo KQKD hàng tháng để báo cáo TPKT cân đối lãi.
Làm các việc khác theo y/c của ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán( ưu tiên đã làm công ty dược phẩm)
Kinh nghiệm quyết toán thuế, và làm thuế từ 4 năm trở lên.
4 năm
Thành thạo phần mềm kế toán misa, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng văn phòng Biết cách làm việc độc lập và đội nhóm Nhanh nhẹn, cầu tiến, có tinh thần tránh nhiệm. Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, năng động.
Thành thạo phần mềm kế toán misa, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng văn phòng
Biết cách làm việc độc lập và đội nhóm
Nhanh nhẹn, cầu tiến, có tinh thần tránh nhiệm.
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, năng động.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 13.000.000 VND trở lên ( thỏa thuận theo năng lực )
Đóng BHXH và BHYT đầy đủ.
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch, khám sức khỏe theo chương trình chung.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, tăng thu nhập, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
