Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các báo cáo thuế theo định kỳ, báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng tháng, năm.

- Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán.

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

- Các công việc khác do trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

- Có kinh nghiệm. Có hiểu biết về luật kế toán. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán thuế lĩnh vực thương mại và xây lắp, có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính và đã tham gia quyết toán thuế.

- Thành thạo Excel; phần mềm kế toán

- Có thể làm ngoài giờ (lặp lại mỗi tháng, khoảng 1 tuần).

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Lương 13,14...... theo tình hình hoạt động KD của Công ty

- Được tham gia các khóa đào tạo của công ty

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ...

- Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Công ty

- Sau khi trở thành nhân viên chính thức sẽ được tính lương làm thêm giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH)

