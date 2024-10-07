Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Các vấn đề liên quan đến thuế
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về luật thuế, chính sách thuế mới nhất. Tham gia lập hồ sơ thuế, nộp thuế định kỳ cho công ty. Giải quyết các vấn đề thuế phát sinh, đảm bảo quyền lợi của công ty.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về luật thuế, chính sách thuế mới nhất.
Tham gia lập hồ sơ thuế, nộp thuế định kỳ cho công ty.
Giải quyết các vấn đề thuế phát sinh, đảm bảo quyền lợi của công ty.
Hoàn thành các công việc kế toán
Hạch toán trên phần mềm kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Lưu trữ hồ sơ kế toán thuế theo quy định.
Hạch toán trên phần mềm kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Lưu trữ hồ sơ kế toán thuế theo quy định.
Tham gia các hoạt động khác
Tham gia kiểm tra, rà soát sổ sách kế toán thuế. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.
Tham gia kiểm tra, rà soát sổ sách kế toán thuế.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán.
Kinh nghiệm
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp về thuế, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trực tiếp tham gia quyết toán thuế và có các chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành.
Kiến thức chuyên môn/ Kỹ năng
Kiến thức chuyên môn/ Kỹ năn
Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán, luật thuế hiện hành và các quy định pháp lý liên quan. Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm kế toán, tin học văn phòng và Internet; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MISA. Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định. Kỹ năng tự học, cập nhật kiến thức mới Kỹ năng quản trị rủi ro.
Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán, luật thuế hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.
Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm kế toán, tin học văn phòng và Internet; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MISA.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định.
Kỹ năng tự học, cập nhật kiến thức mới
Kỹ năng quản trị rủi ro.
Thái độ/Tính cách
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả. Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt. Thái độ nghiêm túc và cam kết với công việc, có mong muốn gắn bó vững chắc với công ty và khát khao phát triển nghề nghiệp.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.
Thái độ nghiêm túc và cam kết với công việc, có mong muốn gắn bó vững chắc với công ty và khát khao phát triển nghề nghiệp.
Yêu cầu khác
Ưu tiên giới tính Nữ. Độ tuổi từ 27 đến 35.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách đãi ngộ
Lương cơ bản: 13 - 15 triệu/tháng. Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày + Xăng xe: 100.000/tháng + Vé gửi xe máy miễn phí. Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, ngày Lễ: 1/5, 20/10, Trung Thu, Lễ Tết,... Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty; Trung bình 2 đến 3 tháng lương.
Lương cơ bản: 13 - 15 triệu/tháng. Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày + Xăng xe: 100.000/tháng + Vé gửi xe máy miễn phí.
13 - 15 triệu/tháng.
Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, ngày Lễ: 1/5, 20/10, Trung Thu, Lễ Tết,...
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty; Trung bình 2 đến 3 tháng lương.
2. Chế độ chăm sóc sức khoẻ
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Đầy đủ theo quy định của pháp luật. Gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm miễn phí. Chế độ thai sản: "Nữ: 50% lương cố định suốt 6 tháng thai sản + 1.000.000. Nam có vợ sinh: 1 tháng lương cố định + 500.000" đối với CNBV có thâm niên từ 3 năm trở lên. Phụ cấp nuôi con nhỏ từ 2-5 tuổi: 500.000/tháng đối với CNBV có thâm niên từ 3 năm trở lên
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm miễn phí.
Chế độ thai sản: "Nữ: 50% lương cố định suốt 6 tháng thai sản + 1.000.000. Nam có vợ sinh: 1 tháng lương cố định + 500.000" đối với CNBV có thâm niên từ 3 năm trở lên.
Phụ cấp nuôi con nhỏ từ 2-5 tuổi: 500.000/tháng đối với CNBV có thâm niên từ 3 năm trở lên
3. Chế độ thời gian làm việc
Thời gian làm việc: Tuân theo quy định của công ty, thường là 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Chính sách tăng ca, làm thêm giờ theo quy định pháp luật. Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động. Được làm việc Online 2 ngày/tháng hưởng 80% lương và được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng.
Thời gian làm việc: Tuân theo quy định của công ty, thường là 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.
Chính sách tăng ca, làm thêm giờ theo quy định pháp luật.
Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động.
Được làm việc Online 2 ngày/tháng hưởng 80% lương và được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng.
4. Phát triển năng lực và lộ trình công danh
Đào tạo và phát triển: Hỗ trợ tài chính từ 50% -100% các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho từng cá nhân Lộ trình thăng tiến: Có lộ trình công danh rõ ràng, Review hàng quý, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp lâu dài.
Đào tạo và phát triển: Hỗ trợ tài chính từ 50% -100% các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho từng cá nhân
Lộ trình thăng tiến: Có lộ trình công danh rõ ràng, Review hàng quý, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp lâu dài.
5. Hoạt động gắn kết
Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng trung bình từ 2-3 lần/năm của công ty.
6. Văn phòng làm việc và tiện ích
- Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, Laptop, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí
- Tiện ích văn phòng: Khu vực ăn uống: Lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt,... và "Tiệm tạp hóa" đồ ăn nhẹ miễn phí.
- Khu vực giải trí: Bàn bi-a, Billar, máy gắp gấu, TV loa karaoke.
7. Môi trường làm việc, văn hoá, xã hội
- Môi trường làm việc thân thiện: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.
- Đề cao mục tiêu chung của Công ty, đội nhóm và cá nhân.
- Thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Dự án Nuôi em, xây dựng điểm trường, ủng hộ quà tặng,...
8. Quyền lợi khác
Hưởng chính sách hỗ trợ cực ưu đãi khi mua sản phẩm mà công ty phân phối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

