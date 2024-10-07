Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó. Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty. Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty. Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán. Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại Học chuyên ngành có liên quan đến công việc. Có kinh nghiệm từ 03 - 05 năm trở lên trong lĩnh vực thương mại và bán lẻ. Có kinh nghiệm làm hồ sơ quyết toán thuế cho các công ty có doanh thu >200 tỷ. Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý của Công ty. Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

Lương 11 – 14 triệu/tháng Thời gian làm việc: từ 8h00 – 17h30 ( Nghỉ trưa 1,5 tiếng ). Nghỉ 02 chiều thứ 7 cách tuần và các Chủ Nhật Được tham gia đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức theo luật lao động quy định. Hưởng các chế độ quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết theo quy định của công ty . Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Úc với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung, nhiều cơ hội cũng như thử thách. Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN:

Cơ hội làm việc với tại công ty với các tập đoàn lớn nước ngoài. Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Úc. Cơ hội nâng cao và hoàn thiện năng lực thông qua các khóa đào tạo kỹ năng mềm do công ty thường xuyên tổ chức hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài do công ty hỗ trợ kinh phí. Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, đánh giá năng lực 1 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN PHONG

