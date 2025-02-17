Tuyển Kế toán thuế Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Số 73, TT2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận hoá đơn đầu vào, kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn, hoạch toán hoá đơn trên phần mềm Misa
Xuất hoá đơn đầu ra, dựa vào hoạt động bán tour của công ty, theo dõi các tour kết thúc sẽ thực hiện việc xuất hoá đơn cho từng tour,
Đối chiếu công nợ thu chi khớp với số liệu thực tế phát sinh làm biên bản đối chiếu công nợ cuối kỳ
Lên báo cáo kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên số thuế nộp dự kiến và nộp báo cáo thuế và thuế GTGT đúng thời hạn.
Hoàn thiện hồ sơ thuế, lên báo cáo tài chính cuối năm theo hướng dẫn của KTT
Và các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến Thức
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, chuyên ngành kế toán, .
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng
Kỹ năng làm việc độc lập
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Khả năng thích nghi và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa, trà chiều
Thưởng các ngày lễ tết trong năm.
Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng T2606, tòa nhà Hancorp Plaza - tháp tây, số 72 Đường Trần Đăng Ninh , Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

