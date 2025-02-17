Tuyển Kế toán thuế Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Số 73, TT2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, Thành phố Huế

Nhận hoá đơn đầu vào, kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn, hoạch toán hoá đơn trên phần mềm Misa

Xuất hoá đơn đầu ra, dựa vào hoạt động bán tour của công ty, theo dõi các tour kết thúc sẽ thực hiện việc xuất hoá đơn cho từng tour,

Đối chiếu công nợ thu chi khớp với số liệu thực tế phát sinh làm biên bản đối chiếu công nợ cuối kỳ

Lên báo cáo kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên số thuế nộp dự kiến và nộp báo cáo thuế và thuế GTGT đúng thời hạn.

Hoàn thiện hồ sơ thuế, lên báo cáo tài chính cuối năm theo hướng dẫn của KTT

Và các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Kiến Thức

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, chuyên ngành kế toán, .

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng

Kỹ năng làm việc độc lập

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Khả năng thích nghi và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Phụ cấp cơm trưa, trà chiều

Thưởng các ngày lễ tết trong năm.

Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo luật lao động.

