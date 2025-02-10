Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Nhanh Spider làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 6/156 Tôn Thất Thiệp, Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Lập; Soát xét tính hợp lệ của hồ sơ, chứng từ kế toán phát sinh liên quan đến phần hành công việc. Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán thuế theo quy định của công ty và quy định về thuế

Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế phục vụ quản trị và báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế), tờ khai thuế

Tổ chức chuẩn bị cho công tác kiểm tra, quyết toán thuế

Soát xét, quản lý các hợp đồng liên quan đến doanh thu, chi phí được trừ

Kiểm kê các tài sản, công cụ dụng cụ trên báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế theo quý

Theo dõi; cập nhật công nợ phải thu phải trả theo quy định của cơ quan thuế

Theo dõi và tư vấn cho kế toán trưởng các văn bản thuế có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp

Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp hoặc trưởng phòng tài chính và ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Giỏi Excel, phần mềm kế toán MISA

Nắm vững chế độ kế toán, quy định pháp luật về kế toán thuế lĩnh vực vận tải

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên Kế toán trưởng

Tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Nhanh Spider Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Nhanh Spider

