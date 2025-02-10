Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Nhanh Spider làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Nhanh Spider
- Thừa Thiên Huế:
- 6/156 Tôn Thất Thiệp, Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập; Soát xét tính hợp lệ của hồ sơ, chứng từ kế toán phát sinh liên quan đến phần hành công việc. Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán thuế theo quy định của công ty và quy định về thuế
Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế phục vụ quản trị và báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế), tờ khai thuế
Tổ chức chuẩn bị cho công tác kiểm tra, quyết toán thuế
Soát xét, quản lý các hợp đồng liên quan đến doanh thu, chi phí được trừ
Kiểm kê các tài sản, công cụ dụng cụ trên báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế theo quý
Theo dõi; cập nhật công nợ phải thu phải trả theo quy định của cơ quan thuế
Theo dõi và tư vấn cho kế toán trưởng các văn bản thuế có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp
Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp hoặc trưởng phòng tài chính và ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giỏi Excel, phần mềm kế toán MISA
Nắm vững chế độ kế toán, quy định pháp luật về kế toán thuế lĩnh vực vận tải
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên Kế toán trưởng
Tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Nhanh Spider Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Nhanh Spider
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI