Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn IV, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tập hợp và thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế để theo dõi và hạch toán.
Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, TNCN, báo cáo thuế cuối năm.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu hoặc khi có vấn đề phát sinh.
Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT.
Lập báo cáo tổng hợp báo cáo thuế GTGT đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.
Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh hoàn thuế.
Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật thuế để áp dụng trong nghiệp vụ kế toán thuế đồng thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng kế toán, tài chính
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón tại Quất Động, Thường Tín
Thu nhập: từ 8-12 triệu (thoả thuận theo năng lực)
Lương: Tối thiểu 13 tháng/năm. Xét tăng lương hàng năm
Thưởng: thưởng lễ, Tết, khác
Phụ cấp thâm niên (thời gian làm việc từ 2 năm trở lên)
Nghỉ chủ nhật + 12 ngày phép/năm.
Đảm bảo sức khoẻ: khám sức khoẻ định kỳ
Tinh thần: Các hoạt động teambuilding gắn kết, hoa quả tươi... Đi chơi khắp nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT5 – Lô B6, KĐT Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

