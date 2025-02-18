Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn IV, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Tập hợp và thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế để theo dõi và hạch toán.

Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, TNCN, báo cáo thuế cuối năm.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu hoặc khi có vấn đề phát sinh.

Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT.

Lập báo cáo tổng hợp báo cáo thuế GTGT đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh hoàn thuế.

Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật thuế để áp dụng trong nghiệp vụ kế toán thuế đồng thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng kế toán, tài chính

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón tại Quất Động, Thường Tín

Thu nhập: từ 8-12 triệu (thoả thuận theo năng lực)

Lương: Tối thiểu 13 tháng/năm. Xét tăng lương hàng năm

Thưởng: thưởng lễ, Tết, khác

Phụ cấp thâm niên (thời gian làm việc từ 2 năm trở lên)

Nghỉ chủ nhật + 12 ngày phép/năm.

Đảm bảo sức khoẻ: khám sức khoẻ định kỳ

Tinh thần: Các hoạt động teambuilding gắn kết, hoa quả tươi... Đi chơi khắp nơi

