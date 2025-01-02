Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Vụ Bản - Hà Nam - Thái Bình, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc hàng ngày cần làm

Những công việc hàng ngày mà kế toán thuế cần phải làm có thể kể đến là tập hợp, xử lý các loại hóa đơn, chứng từ phát sinh, đồng thời tiến hành hạch toán các chứng từ như:

Thu thập hóa đơn đầu ra, đầu vào.

Xử lý và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, tránh trường hợp sai lệch thông tin trên hóa đơn.

Nộp tiền thuế nếu có các loại thuế phải nộp phát sinh để tránh trường hợp bị phạt do nộp chậm, nộp trễ.

Kiểm soát hàng ngày hóa đơn và bộ chứng từ kèm hóa đơn, chứng minh sự hợp lệ của hóa đơn như: Biên bản giao hàng, phiếu xuất kho của nhà cung cấp, đơn đặt hàng, bảng báo giá, hợp đồng, phiếu nhập kho của Nam Sung Việt Nam... và các chứng từ khác liên quan đến hóa đơn.

Hạch toán những nghiệp vụ trong ngân hàng như tiền đến, tiền đi.

Sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ thật khoa học để có thể tìm kiếm lại một cách nhanh chóng khi cần.

2. Công việc hàng tháng

Hàng tháng, kế toán thuế cần phải đảm bảo những việc sau đây:

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp.

Lập tờ khai cho các loại thuế khác nếu có.

Lập báo cáo cho tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (nếu doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng).

Thực hiện bút toán phân bổ những dụng cụ, công cụ và trích hao tài sản cố định.

Cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và có phương án xử lý; tránh dồn việc vào cuối năm.

3. Công việc hàng quý

Hàng quý, kế toán thuế có nhiệm vụ lập các báo cáo theo quý. Những loại báo cáo này bao gồm:

Tờ khai thuế GTGT (nếu doanh nghiệp mới thành lập và doanh thu ít hơn 50 tỷ VNĐ)

Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân

Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (những hóa đơn đã dùng, những hóa đơn bị hỏng)

Lưu ý: Hạn nộp của các báo cáo trên là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

4. Công việc cuối năm

Vào cuối năm, kế toán thuế sẽ có rất nhiều việc quan trọng phải làm.

Hoàn thành báo cáo tài chính cho cả năm. Đây là công việc quan trọng nhất. Báo cáo tài chính năm sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BC tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

Lập báo cáo thuế quý IV.

Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN của năm

Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm

In các loại sổ sách phục vụ cho việc quyết toán thuế và việc thanh tra của kiểm toán. Những loại sổ sách này bao gồm: Sổ cái các tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu – chi; ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, tài chính, thuế...

Có kinh nghiệm lâu năm làm kế toán thuế, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các nhà máy sản xuất.

Có kinh nghiệp quyết toán thuế ở các doanh nghiệp sản xuất

Nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế.

Am hiểu luật và các văn bản dưới luật liên quan để vận dụng trong công việc.

Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm kế toán (Bravo,....)

Có kỹ năng ghi chép, tính toán, cập nhật và tổng hợp số liệu.

Có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh.

Thận trọng, cẩn thận, trung thực.

Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm ngành nhôm.

Tại Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn

- Được thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình, có chế độ ngày sinh nhật.

- Được thưởng các ngày Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company

