Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Thành Phát làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - Xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Huyện Lai Vung

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi nhập - xuất - tồn kho, hạch toán trên phần mềm kế toán (MISA).

- Lập phiếu nhập kho, xuất kho

- Kiểm kê kho thực tế.

- Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 6 tháng trở lên với vị trí tương đương

Chuyên ngành: Kế toán hoặc chuyên ngành tương đương, có hiểu biết về nghiệp vụ kế toán.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

- Các chế độ thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất, lễ tết.

- Các chế độ phúc lợi riêng của Công ty (sinh nhật, thai sản, ốm đau, hiếu, hỷ, du lịch hàng năm….).

- Được hỗ trợ chỗ ăn ở, hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi.

- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến và thể hiện năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Thành Phát

