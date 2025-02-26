Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Thành Phát làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Thành Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp:
- Xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Huyện Lai Vung
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi nhập - xuất - tồn kho, hạch toán trên phần mềm kế toán (MISA).
- Lập phiếu nhập kho, xuất kho
- Kiểm kê kho thực tế.
- Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 6 tháng trở lên với vị trí tương đương
Chuyên ngành: Kế toán hoặc chuyên ngành tương đương, có hiểu biết về nghiệp vụ kế toán.
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 6 tháng trở lên với vị trí tương đương
Chuyên ngành: Kế toán hoặc chuyên ngành tương đương, có hiểu biết về nghiệp vụ kế toán.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN…
- Các chế độ thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất, lễ tết.
- Các chế độ phúc lợi riêng của Công ty (sinh nhật, thai sản, ốm đau, hiếu, hỷ, du lịch hàng năm….).
- Được hỗ trợ chỗ ăn ở, hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi.
- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến và thể hiện năng lực cá nhân.
- Các chế độ thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất, lễ tết.
- Các chế độ phúc lợi riêng của Công ty (sinh nhật, thai sản, ốm đau, hiếu, hỷ, du lịch hàng năm….).
- Được hỗ trợ chỗ ăn ở, hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi.
- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến và thể hiện năng lực cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Thành Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI