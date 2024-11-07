Tuyển Kế toán thuế Nissan Phạm Văn Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Nissan Phạm Văn Đồng
- Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thu thập, kiểm tra, kê khai các hoá đơn thuế GTGT của đơn vị.
Cân đối GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN, kết quả KĐ, chi phí, tồn kho, công nợ báo cáo Kế toán trưởng.
Thực hiện cung cấp hồ sơ tài liệu, và các báo cáo khác theo yêu cầu của chi cục thuế quản lý.
Theo dõi và thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNCN cho NLĐ của Công ty.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm rõ về các nghiệp vụ kế toán, biết sử dụng các phần mềm kế toán, tin học văn phòng
Khả năng làm việc độc lập
Khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh
Chịu được áp lực cao trong công việc
Khả năng tương tác, hỗ trợ đồng nghiệp tốt
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình.
Tại Nissan Phạm Văn Đồng Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ như BHXH, lễ, tết, tháng lương 13, nghỉ mát...
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nissan Phạm Văn Đồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
