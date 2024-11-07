Tuyển Kế toán thuế Nissan Phạm Văn Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Thu thập, kiểm tra, kê khai các hoá đơn thuế GTGT của đơn vị.

Cân đối GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN, kết quả KĐ, chi phí, tồn kho, công nợ báo cáo Kế toán trưởng.

Thực hiện cung cấp hồ sơ tài liệu, và các báo cáo khác theo yêu cầu của chi cục thuế quản lý.

Theo dõi và thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNCN cho NLĐ của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Kinh tế, Kế toán, Tài chính,...

Nắm rõ về các nghiệp vụ kế toán, biết sử dụng các phần mềm kế toán, tin học văn phòng

Khả năng làm việc độc lập

Khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh

Chịu được áp lực cao trong công việc

Khả năng tương tác, hỗ trợ đồng nghiệp tốt

Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình.

Quyền Lợi Được Hưởng

Làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp.

Hưởng đầy đủ các chế độ như BHXH, lễ, tết, tháng lương 13, nghỉ mát...

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

