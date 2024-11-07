Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, Số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

- Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán theo quy định của thuế

- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ lưu trữ phù hợp với quy định về thuế - Kiểm soát, lập, gửi các báo cáo, tờ khai thuế đúng quy định

- Kiểm soát, đối chiếu, chốt số dư các tài khoản định kỳ - Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp trở lên

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm văn phòng.

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.

- Có kỹ năng giao tiếp, có tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

- Nắm vững các kiến thức về kế toán thuế - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi giới bất động sản

- Độ tuổi 22-35 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12-14 triệu

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

