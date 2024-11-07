Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, Số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán theo quy định của thuế
- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ lưu trữ phù hợp với quy định về thuế - Kiểm soát, lập, gửi các báo cáo, tờ khai thuế đúng quy định
- Kiểm soát, đối chiếu, chốt số dư các tài khoản định kỳ - Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp trở lên
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm văn phòng.
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.
- Có kỹ năng giao tiếp, có tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
- Nắm vững các kiến thức về kế toán thuế - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi giới bất động sản
- Độ tuổi 22-35 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12-14 triệu
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, 31 Lê Văn Lương, Hà Nội/ VP 2: Tầng 2, Toà 17T1 Hapulico Complex, 81 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

