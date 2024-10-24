Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 1501, nhà 17T4, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổ chức và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế Quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kế toán, đảm bảo số liệu được ghi chép đầy đủ, chính xác Quản lý thuế và nợ của công ty Làm việc với cơ quan Thuế về các vấn đề liên quan, liên hệ với chính quyền địa phương về việc hoàn thuế, miễn thuế Kê khai, nộp thuế và báo cáo quyết toán theo quy định của cơ quan Thuế.Chuẩn bị tài liệu để nộp và khai báo cho phòng thuế. (báo cáo hàng tháng / hàng quý / hàng năm): Thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập công ty (TNDN), báo cáo về việc sử dụng hóa đơn VAT và báo cáo liên quan đến báo cáo tài chính; Phối hợp với các phòng ban và các công ty khác theo yêu cầu cụ thể. Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hạch toán thu nhập chi phí, khấu hao, ... Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của tất cả các hóa đơn đầu ra đầu vào, hạch toán lên phần mềm. Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, ....theo quy định của nhà nước. Lập, hoàn thiện báo cáo tài chính Hoàn thiện bổ sung các hồ sơ cứng để phục vụ chứng từ hợp lý hợp lệ theo BCTC đã lập Các công việc khác theo yêu cầu từ GĐ
Tổ chức và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế
Quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kế toán, đảm bảo số liệu được ghi chép đầy đủ, chính xác
Quản lý thuế và nợ của công ty
Làm việc với cơ quan Thuế về các vấn đề liên quan, liên hệ với chính quyền địa phương về việc hoàn thuế, miễn thuế
Kê khai, nộp thuế và báo cáo quyết toán theo quy định của cơ quan Thuế.Chuẩn bị tài liệu để nộp và khai báo cho phòng thuế. (báo cáo hàng tháng / hàng quý / hàng năm): Thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập công ty (TNDN), báo cáo về việc sử dụng hóa đơn VAT và báo cáo liên quan đến báo cáo tài chính;
Phối hợp với các phòng ban và các công ty khác theo yêu cầu cụ thể.
Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Hạch toán thu nhập chi phí, khấu hao, ...
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của tất cả các hóa đơn đầu ra đầu vào, hạch toán lên phần mềm.
Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, ....theo quy định của nhà nước.
Lập, hoàn thiện báo cáo tài chính
Hoàn thiện bổ sung các hồ sơ cứng để phục vụ chứng từ hợp lý hợp lệ theo BCTC đã lập
Các công việc khác theo yêu cầu từ GĐ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm: Ưu tiên từng có kinh nghiệm quyết toán thuế tại các doanh nghiệp Thương mại, xuất nhập khẩu (ít nhất 2 năm) Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế quận Cầu Giấy Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel). Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tình huống tốt Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Ưu tiên từng có kinh nghiệm quyết toán thuế tại các doanh nghiệp Thương mại, xuất nhập khẩu (ít nhất 2 năm)
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế quận Cầu Giấy
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tình huống tốt
Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu /tháng + thưởng 4-5 tháng lương Chế độ xét tăng lương hàng năm. Tham gia BHXH, BHYT, du lịch ... theo quy định Môi trường làm việc mở, năng động, thân thiện và luôn được giúp đỡ hoặc đưa ra ý kiến Chế độ phúc lợi lễ, Tết và thưởng theo quy định của Công ty
Thu nhập: 10-12 triệu /tháng + thưởng 4-5 tháng lương
Chế độ xét tăng lương hàng năm.
Tham gia BHXH, BHYT, du lịch ... theo quy định
Môi trường làm việc mở, năng động, thân thiện và luôn được giúp đỡ hoặc đưa ra ý kiến
Chế độ phúc lợi lễ, Tết và thưởng theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1501, nhà 17T4, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm cùng ngành nghề

