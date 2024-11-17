Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ HADU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 149 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Làm việc với đối tác nhà cung cấp về hóa đơn đầu vào

• Thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty.

• Phối hợp với Khối vận hành trong việc kiểm soát doanh thu, tối ưu chi phí

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài Chính – Kế Toán – Kiểm toán...

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp/ Kế toán thuế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty về nhà hàng khách sạn, thực phẩm, chuỗi bán lẻ...

• Có năng lực nghiệp vụ tài chính kế toán.

• Am hiểu các chính sách, quy định về Thuế.

• Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt.

• Kỹ năng kiểm soát, phân tích, tổng hợp và báo cáo.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ HADU Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 9 - 11 triệu (thỏa thuận theo năng lực).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ HADU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin