Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ HADU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ HADU
- Hà Nội: 149 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
• Làm việc với đối tác nhà cung cấp về hóa đơn đầu vào
• Thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty.
• Phối hợp với Khối vận hành trong việc kiểm soát doanh thu, tối ưu chi phí
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp/ Kế toán thuế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty về nhà hàng khách sạn, thực phẩm, chuỗi bán lẻ...
• Có năng lực nghiệp vụ tài chính kế toán.
• Am hiểu các chính sách, quy định về Thuế.
• Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt.
• Kỹ năng kiểm soát, phân tích, tổng hợp và báo cáo.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ HADU Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ HADU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI