Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Geleximco (gần Thiên Đường Bảo Sơn), An Khánh, Hoài Đức

- Lập và tính lương cho CBCNV. Giao dịch ngân hàng.

- Theo dõi tiến độ hoàn thành công trình, căn cứ hồ sơ nghiệm thu xuất hóa đơn GTGT cho khách;

- Báo cáo thuế quý, năm.

- Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ ... một cách khoa học.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính kế toán;

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán xây dựng;

- Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán Misa;

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, chăm chỉ;

Tại Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp: 10-13 triệu/tháng.

- Thời gian thử việc: 1 tháng (90% lương).

- Đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thử việc

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

