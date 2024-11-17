Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Geleximco (gần Thiên Đường Bảo Sơn), An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Lập và tính lương cho CBCNV. Giao dịch ngân hàng.
- Theo dõi tiến độ hoàn thành công trình, căn cứ hồ sơ nghiệm thu xuất hóa đơn GTGT cho khách;
- Báo cáo thuế quý, năm.
- Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ ... một cách khoa học.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính kế toán;
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán xây dựng;
- Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán Misa;
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, chăm chỉ;

Tại Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp: 10-13 triệu/tháng.
- Thời gian thử việc: 1 tháng (90% lương).
- Đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thử việc
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh

Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8/85, phố Cầu Cốc, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

