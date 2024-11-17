Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh
- Hà Nội: KĐT Geleximco (gần Thiên Đường Bảo Sơn), An Khánh, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Lập và tính lương cho CBCNV. Giao dịch ngân hàng.
- Theo dõi tiến độ hoàn thành công trình, căn cứ hồ sơ nghiệm thu xuất hóa đơn GTGT cho khách;
- Báo cáo thuế quý, năm.
- Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ ... một cách khoa học.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán xây dựng;
- Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán Misa;
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, chăm chỉ;
Tại Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian thử việc: 1 tháng (90% lương).
- Đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thử việc
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI