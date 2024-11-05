Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH y tế ATC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HUD2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

1. Hạch toán và kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh lên PMKT.

2. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

3. Lập báo cáo thuế GTGT tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo tài chính năm.

4. Hướng dẫn và giải đáp các nghiệp vụ cho kế toán viên.

5. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.

6. Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

7. Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.

9. Lên báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, rõ ràng, không giấu điểm yếu, điểm sai.

- Nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc; Các vấn đề không nắm rõ có thể đưa ra trao đổi, tìm phương án.

- Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ/Kế toán thuế từ 03 năm

Tại Công ty TNHH y tế ATC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức

- Hưởng lương tháng 13.

- Các quyền lợi các về nghỉ lễ, nghỉ phép, sinh nhật, nghỉ mát, khám sức khỏe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH y tế ATC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin