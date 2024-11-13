Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Sài Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ

Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, hợp đồng chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh

Kê khai và nộp các loại báo cáo thuế trong năm tài chính

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính

In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra

Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế năm

Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,...của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 23-35; Giới tính: Nam/Nữ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán - Tài chính.

Thành thạo tin học văn phòng, am hiểu pháp luật lao động;

Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt;

Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm trên 1 năm làm dịch vụ kế toán.

Tại Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng 04 lần/năm: Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1, Thưởng Tết lương tháng 13 đầy đủ.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi làm nhân viên chính thức; Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đi du lịch nghỉ mát hàng năm.

Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao.

Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam

