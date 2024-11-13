Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam
- Hà Nội: Phường Sài Đồng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, hợp đồng chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Kê khai và nộp các loại báo cáo thuế trong năm tài chính
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính
In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra
Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế năm
Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,...của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán - Tài chính.
Thành thạo tin học văn phòng, am hiểu pháp luật lao động;
Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt;
Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có kinh nghiệm trên 1 năm làm dịch vụ kế toán.
Tại Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi làm nhân viên chính thức; Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm.
Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao.
Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
