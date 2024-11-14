Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Tử Cầu, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Báo cáo, quyết toán thuế theo quy định Pháp luật của tất cả các Công ty

Hoàn thiện tờ khai thuế GTGT+TNCN + TNDN + BCTC (tháng + quý+ năm). Hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ liên quan đến sổ thuế

Cân đối dòng tiền + kết hợp với kế toán ngân hàng luân chuyển tiền với các công ty Thành viên

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (quý)

Đối chiếu công nợ cuối năm với các khách hàng

2. Các công việc khác

Kiểm kê cuối tháng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất (dây cáp điện, gia dụng, VLXD, gang, thép, công nghiệp nặng khác...).

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Có thể di chuyển 2 nơi làm việc: VP Hà Nội- 190 Sài Đồng, Long Biên và Nhà máy Hưng Yên ( Có xe đưa đón)

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Đóng bhxh theo quy định của Luật

Các chế độ ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, trung thu, du lịch,... theo quy định Công ty

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lợi nhuận (nếu có)

Thưởng Lễ Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN

