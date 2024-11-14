Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN
- Hà Nội: Thôn Tử Cầu, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Báo cáo, quyết toán thuế theo quy định Pháp luật của tất cả các Công ty
Hoàn thiện tờ khai thuế GTGT+TNCN + TNDN + BCTC (tháng + quý+ năm). Hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ liên quan đến sổ thuế
Cân đối dòng tiền + kết hợp với kế toán ngân hàng luân chuyển tiền với các công ty Thành viên
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (quý)
Đối chiếu công nợ cuối năm với các khách hàng
2. Các công việc khác
Kiểm kê cuối tháng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất (dây cáp điện, gia dụng, VLXD, gang, thép, công nghiệp nặng khác...).
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Có thể di chuyển 2 nơi làm việc: VP Hà Nội- 190 Sài Đồng, Long Biên và Nhà máy Hưng Yên ( Có xe đưa đón)
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bhxh theo quy định của Luật
Các chế độ ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, trung thu, du lịch,... theo quy định Công ty
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lợi nhuận (nếu có)
Thưởng Lễ Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN
