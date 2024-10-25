Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Nhập, xuất hoá đơn bán hàng vào phần mềm kế toán Chủ động liên hệ NCC, khách hàng lập hồ sơ đầu vào (Hợp đồng, BBGH, vv...) theo đối chiếu công nợ với KT kho-KT công nợ, bộ phận mua hàng và kế hoạch của KT thuế Lên kế hoạch đầu vào và cân đối chi phí hợp lý giữa các loại hàng hóa bán ra trong tháng

Định kỳ

Tính và nộp thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN và xử lý các vấn đề liên quan đến thu nhập cá nhân Quyết toán BHXH với Hành chính nhân sự và cơ quan BHXH Lập các báo cáo định kỳ Quý, Năm, báo cáo tài chính

Công việc khác

Thực hiện giải trình khi có thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế Chịu trách nhiệm, giải trình và nộp các báo cáo trong phạm vi công việc cho BGĐ Tham gia vào quá trình kiểm kê khi có yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi trên 25 tuổi Trình độ Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh,... Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thuế cty sản xuất Nắm vững kiến thức chuyên môn Hiểu rõ quy định pháp lý và Luật thuế liên quan Sử dụng tốt phần mềm Misa Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán liên quan

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12.000.000 - 13.000.000đ/tháng Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi mở rộng khác: lễ Tết,.. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT

