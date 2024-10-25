Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT
- Hà Nội: Phương Liệt, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Nhập, xuất hoá đơn bán hàng vào phần mềm kế toán
Chủ động liên hệ NCC, khách hàng lập hồ sơ đầu vào (Hợp đồng, BBGH, vv...) theo đối chiếu công nợ với KT kho-KT công nợ, bộ phận mua hàng và kế hoạch của KT thuế
Lên kế hoạch đầu vào và cân đối chi phí hợp lý giữa các loại hàng hóa bán ra trong tháng
Định kỳ
Tính và nộp thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN và xử lý các vấn đề liên quan đến thu nhập cá nhân Quyết toán BHXH với Hành chính nhân sự và cơ quan BHXH Lập các báo cáo định kỳ Quý, Năm, báo cáo tài chính
Công việc khác
Thực hiện giải trình khi có thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế Chịu trách nhiệm, giải trình và nộp các báo cáo trong phạm vi công việc cho BGĐ Tham gia vào quá trình kiểm kê khi có yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi trên 25 tuổi
Trình độ Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh,...
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thuế cty sản xuất
Nắm vững kiến thức chuyên môn
Hiểu rõ quy định pháp lý và Luật thuế liên quan
Sử dụng tốt phần mềm Misa
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán liên quan
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 12.000.000 - 13.000.000đ/tháng
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi mở rộng khác: lễ Tết,..
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT
