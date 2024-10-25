Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Nhập, xuất hoá đơn bán hàng vào phần mềm kế toán Chủ động liên hệ NCC, khách hàng lập hồ sơ đầu vào (Hợp đồng, BBGH, vv...) theo đối chiếu công nợ với KT kho-KT công nợ, bộ phận mua hàng và kế hoạch của KT thuế Lên kế hoạch đầu vào và cân đối chi phí hợp lý giữa các loại hàng hóa bán ra trong tháng
Nhập, xuất hoá đơn bán hàng vào phần mềm kế toán
Chủ động liên hệ NCC, khách hàng lập hồ sơ đầu vào (Hợp đồng, BBGH, vv...) theo đối chiếu công nợ với KT kho-KT công nợ, bộ phận mua hàng và kế hoạch của KT thuế
Lên kế hoạch đầu vào và cân đối chi phí hợp lý giữa các loại hàng hóa bán ra trong tháng
Định kỳ
Tính và nộp thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN và xử lý các vấn đề liên quan đến thu nhập cá nhân Quyết toán BHXH với Hành chính nhân sự và cơ quan BHXH Lập các báo cáo định kỳ Quý, Năm, báo cáo tài chính
Tính và nộp thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN và xử lý các vấn đề liên quan đến thu nhập cá nhân
Quyết toán BHXH với Hành chính nhân sự và cơ quan BHXH
Lập các báo cáo định kỳ Quý, Năm, báo cáo tài chính
Công việc khác
Thực hiện giải trình khi có thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế Chịu trách nhiệm, giải trình và nộp các báo cáo trong phạm vi công việc cho BGĐ Tham gia vào quá trình kiểm kê khi có yêu cầu
Thực hiện giải trình khi có thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế
Chịu trách nhiệm, giải trình và nộp các báo cáo trong phạm vi công việc cho BGĐ
Tham gia vào quá trình kiểm kê khi có yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi trên 25 tuổi Trình độ Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh,... Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thuế cty sản xuất Nắm vững kiến thức chuyên môn Hiểu rõ quy định pháp lý và Luật thuế liên quan Sử dụng tốt phần mềm Misa Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán liên quan
Độ tuổi trên 25 tuổi
Trình độ Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh,...
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thuế cty sản xuất
Nắm vững kiến thức chuyên môn
Hiểu rõ quy định pháp lý và Luật thuế liên quan
Sử dụng tốt phần mềm Misa
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán liên quan

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12.000.000 - 13.000.000đ/tháng Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi mở rộng khác: lễ Tết,.. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Lương cứng 12.000.000 - 13.000.000đ/tháng
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi mở rộng khác: lễ Tết,..
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 94 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

