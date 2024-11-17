Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PHÚ THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT6.2B - 83 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác kế toán thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế hiện hành.

Lập báo cáo thuế định kỳ, đảm bảo chính xác và kịp thời.

Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo đầy đủ, chính xác và hợp lệ.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo đúng quy định.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh Viên Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm từ 0-6 tháng trong lĩnh vực kế toán.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Thành thạo phần mềm kế toán.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

Làm full time

Có Laptop và Phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cầm tay chỉ việc.

- Được hỗ trợ dấu thực tập.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 100% người trẻ tuổi, năng động và trách nhiệm có cơ hội tiếp xúc với tất cả các loại hình doanh nghiệp => Được đào tạo hướng dẫn hạch toán sát với thực tế doanh nghiệp.

- Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, 4 hoặc sinh viên mới tốt ngiệp chuyên ngành Kế toán của các Trường ĐH.

- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay, Sau thời gian thực tập ký HĐLĐ chính thức.

- Phụ cấp hỗ trợ : căn cứ vào kết quả làm việc thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PHÚ THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.