Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ VÀ KIỂM TOÁN TƯ VẤN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

Tính thuế phát sinh trong tháng.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế

Lập báo các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Kiểm tra và lưu trữ chứng từ, hợp đồng.

Báo cáo thuế, thống kê theo quy định của cơ quan nhà nước.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp Kế toán trưởng hoặc theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán

Có từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế, Đã tham gia kiểm tra quyết toán thuế là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng và những phần mềm kế toán thông dụng

Chủ động trong công viêc, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ VÀ KIỂM TOÁN TƯ VẤN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h/ngày 24ngày/tháng

Lương: thoả thuận khi tham gia phỏng vấn

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tăng lương theo hiệu quả công việc, thưởng cuối năm và thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Tham gia các hoạt động công đoàn của công ty: Thể thao, du lịch, học tập, ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ VÀ KIỂM TOÁN TƯ VẤN HÀ NỘI

