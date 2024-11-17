Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 477 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

Trách nhiệm quản lý:

Kiểm tra việc hạch toán kế toán của các Kế toán viên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán của Nhà nước, các quy định về thuế và các quy định pháp luật liên quan khác, đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định.

Tham gia xây dựng các quy định, quy trình hạch toán nhằm quản lý chặt chẽ và hiệu quả trong công tác kiểm soát tài sản, doanh thu, chi phí, công nợ.

Hướng dẫn chuyên môn cho các kế toán viên khi cần.

Họp và báo cáo cho cấp quản lý định kỳ hàng tháng về tiến độ và chất lượng công việc của nhóm phụ trách.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Trách nhiệm chuyên môn: Phụ trách các công việc theo chuyên môn về dịch vụ kế toán theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quyết toán thuế tại khách hàng

Kinh nghiệm làm việc độc lập và quản lý tiến độ của đội nhóm

Có VNCPA, chứng chỉ đại lý thuế là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, Chỗ gửi xe

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

Cơ hội thăng tiến theo lộ trình của Công ty

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.