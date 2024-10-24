Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45A - Ngõ 59 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ kế toán Xuất hoá đơn bán hàng đúng quy định và nghiệp vụ kinh tế phát sinh Lập tờ khai thuế định kỳ, quyết toán thuế năm; Báo cáo tài chính năm. Bảo đảm việc số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ. Tham gia giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra. Hạch toán, theo dõi toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Công ty Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, in và hoàn thiện sổ sách kế toán. Kiểm tra, đối chiếu số liệu (Ngân hàng, tiền mặt, công nợ...). Tổng hợp dữ liệu, theo dõi dòng tiền, lập báo cáo Kết quả kinh doanh hàng tháng. Hạch toán công việc liên quan đến việc kê khai và tính thuế. Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Giải trình các số liệu báo cáo, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT, hợp đồng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai, nộp thuế và hoàn thành các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo quy định của BTC như báo cáo: Thuế GTGT, Thuế TNDN, TNCN... Thực hiện các lập báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Ban Giám đốc. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngha ngành khác có liên quan. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm quyết toán thuế. Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán và luật thuế hiện hành. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Đặc biệt là excel và GG sheet. Thành thạo phần mềm Misa Chịu được áp lực cao trong công việc. Ưng viên đã có kinh nghiệm làm việc tài các công ty tài chính là một lợi thế.

Quyền Lợi

Thu nhập: 12.000.000 – 18.000.000VNĐ + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp gửi xe Thời gian làm việc: Ngày làm 7.5h từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h30), thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Thưởng Lễ Tết, BHXH, phép năm đầy đủ Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

