Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45A

- Ngõ 59 Hoàng Cầu

- Ô Chợ Dừa

- Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ kế toán Xuất hoá đơn bán hàng đúng quy định và nghiệp vụ kinh tế phát sinh Lập tờ khai thuế định kỳ, quyết toán thuế năm; Báo cáo tài chính năm. Bảo đảm việc số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ. Tham gia giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra. Hạch toán, theo dõi toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Công ty Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, in và hoàn thiện sổ sách kế toán. Kiểm tra, đối chiếu số liệu (Ngân hàng, tiền mặt, công nợ...). Tổng hợp dữ liệu, theo dõi dòng tiền, lập báo cáo Kết quả kinh doanh hàng tháng. Hạch toán công việc liên quan đến việc kê khai và tính thuế. Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Giải trình các số liệu báo cáo, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT, hợp đồng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai, nộp thuế và hoàn thành các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo quy định của BTC như báo cáo: Thuế GTGT, Thuế TNDN, TNCN... Thực hiện các lập báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Ban Giám đốc. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngha ngành khác có liên quan. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm quyết toán thuế. Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán và luật thuế hiện hành. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Đặc biệt là excel và GG sheet. Thành thạo phần mềm Misa Chịu được áp lực cao trong công việc. Ưng viên đã có kinh nghiệm làm việc tài các công ty tài chính là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 18.000.000VNĐ + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp gửi xe Thời gian làm việc: Ngày làm 7.5h từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h30), thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Thưởng Lễ Tết, BHXH, phép năm đầy đủ Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 45A, Ngõ 59 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

