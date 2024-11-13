Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: S6B, Symphony, Long Biên, Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý mảng thuế

Tương tác và giao dịch với cơ quan thuế, khách hàng khi cần thiết.

Xử lý các công việc liên quan đến thuế, rà soát chứng từ, cập nhập , đối chiếu, kê khai và nộp thuế, lập báo cáo tài chính năm, báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Đề xuất giải pháp khắc phục các sai xót và các cv khác the phân công công việc.

Lập các loại tờ khai (thuế GTGT, TNCN, thuế nhà thầu, .......); nộp các loại thuế phát sinh theo quy định.

Tuân thủ và vận dụng chính sách thuế để tối ưu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ quý/năm, Quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm.

Lưu trữ, sắp xếp quản lý dữ liệu, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định.

Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1987 đổ về trước

Kinh nghiệm: tối thiểu 04 năm.

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – kế toán các trường đại học. Ưu tiên các trường Đại học kinh tế quốc dân, Học viên tài chính, Học viện ngân hàng,...

Nắm vững nghiệp vụ kế toán tài chính, hiểu biết pháp luật về Thuế: Quản lý Thuế và các loại Thuế như GTGT, TNDN, TNCN ...

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, excel, thành thạo các phần mềm kế toán Fast, Misa ...

Kỹ năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

Tinh thần cầu tiến, mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Kinh nghiệm làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: upto 20 triệu.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building, sinh nhật, lễ tết...

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp quy mô hơn 600 nhân sự.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin