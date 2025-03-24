Tuyển Kế toán thuế HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Louis XVI khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, P.Hoàng Văn Thụ Q.Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Xuất hóa đơn, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế

Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế…

Chịu trách nhiệm lập báo cáo, tờ khai thuế ,báo cáo tài chính

Chịu trách nhiệm lập hóa đơn chứng từ, đối chiếu hóa đơn chứng từ sổ sách với thực tế.

Theo dõi hợp đồng, hàng nhập, hạn thanh toán, đối chiếu số liệu và thực hiện các hồ sơ liên quan đến nhà cung cấp.

Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, có kinh nghiệm trên 1 năm

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm Misa...

Ưu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc

Có Laptop cá nhân.

Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 – 18.000.000(thỏa thuận theo năng lực)

Các chế độ khác: BHXH, Thưởng Lễ Tết, Lương Tháng 13, Sinh nhật,…

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM

