Tuyển Kế toán thuế HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
- Hà Nội: 48 Louis XVI khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, P.Hoàng Văn Thụ Q.Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Xuất hóa đơn, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế
Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế…
Chịu trách nhiệm lập báo cáo, tờ khai thuế ,báo cáo tài chính
Chịu trách nhiệm lập hóa đơn chứng từ, đối chiếu hóa đơn chứng từ sổ sách với thực tế.
Theo dõi hợp đồng, hàng nhập, hạn thanh toán, đối chiếu số liệu và thực hiện các hồ sơ liên quan đến nhà cung cấp.
Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm Misa...
Ưu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc
Có Laptop cá nhân.
Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ khác: BHXH, Thưởng Lễ Tết, Lương Tháng 13, Sinh nhật,…
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI