Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 173A/3 Dương Hiến Quyền, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang,Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hàng ngày nhập kho nguyên vật liệu, vật tư, bao bì phát sinh.

2. Xây dựng Định mức sản xuất phù hợp.

3. Hàng ngày lập lệnh sản xuất thành phẩm và nhập kho thành phẩm.

4. Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn. Hạch toán các hóa đơn chi phí phát sinh trong tháng.

5. Hạch toán và đối chiếu công nợ nhà cung cấp, khách hàng khớp với hóa đơn.

6. Theo dõi CCDC, TSCĐ và thực hiện trích khấu hao, phân bổ.

7. Hạch toán lương, thuế TNCN theo đúng quy định.

8. Làm báo cáo thuế và báo cáo theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, từ bậc Đại học trở lên. Chuyên môn kế toán Thuế - Có kinh nghiệm 1-3 năm, chịu áp lực, trung thực, gắn kết lâu dài.

- Làm việc trong lĩnh vực Kế toán thuế, kế toán tổng hợp liên quan đến hoạt động sản xuất. Biết tính giá thành trên phần mềm kế toán Amis là một lợi thế.

- Biết sử dụng phần mềm Misa.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thoả thuận

• Thử việc 02 tháng

• Được ký HĐLĐ và tham gia BHXH sau khi thử việc đạt yêu cầu

• Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin