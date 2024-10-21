Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
- Khánh Hòa:
- 173A/3 Dương Hiến Quyền, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang,Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Hàng ngày nhập kho nguyên vật liệu, vật tư, bao bì phát sinh.
2. Xây dựng Định mức sản xuất phù hợp.
3. Hàng ngày lập lệnh sản xuất thành phẩm và nhập kho thành phẩm.
4. Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn. Hạch toán các hóa đơn chi phí phát sinh trong tháng.
5. Hạch toán và đối chiếu công nợ nhà cung cấp, khách hàng khớp với hóa đơn.
6. Theo dõi CCDC, TSCĐ và thực hiện trích khấu hao, phân bổ.
7. Hạch toán lương, thuế TNCN theo đúng quy định.
8. Làm báo cáo thuế và báo cáo theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc trong lĩnh vực Kế toán thuế, kế toán tổng hợp liên quan đến hoạt động sản xuất. Biết tính giá thành trên phần mềm kế toán Amis là một lợi thế.
- Biết sử dụng phần mềm Misa.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì
• Thử việc 02 tháng
• Được ký HĐLĐ và tham gia BHXH sau khi thử việc đạt yêu cầu
• Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI